Não espere que, da cartola de Nicolas Junqueira, saiam pombos e lenços coloridos. Ele é um mágico diferente, que usa utensílios como garfos e cartas de baralho para realizar jogos mentais com o público. É neuromágico e protagonista do espetáculo “Neuromágicas, o Show”, cartaz da próxima sexta-feira, no teatro do Pátio Savassi.

“O que faço é uma proposta diferente, de abordagem psicológica. No palco, faremos jogos mentais e números de memori-zação. Assim, influenciamos a plateia a um determinado resultado e simulamos leituras de pensamento”, registra Junqueira, paulista que mora há quatro anos em Belo Horizonte.

Ele já foi um mágico tradicional, mas depois de ter sido vítima, em 2012, do que chama de “incêndio criminoso” em casa, quando ainda morava em São Paulo, foi obrigado a mudar de rumo. “Perdi todos os meus equipamentos. E sem nada em mãos, tive que redescobrir como fazer mágica”, afirma Junqueira.

Após estudar técnicas e ferramentas da psicologia e ler muito sobre neuroci-ência, o mágico formatou um novo modelo de apresentação. “Continua sendo um show de mágica, em que mostro como a mente pode nos iludir diariamente, sem a gente perceber”, observa Junqueira, que começou a fazer mágica há 20 anos.

“Comecei muito novo, estimulado pelo poder de chamar a atenção e impactar as pessoas”, destaca. Hoje ele realiza cerca de 20 apresentações por mês, no Brasil inteiro. No Pátio Savassi, porém, será a primeira vez que estará no palco de um teatro.

“Faço mais palestras motivacionais e apresentações em treinamentos de empresas. Nesses casos, uso ferramentas lúdicas para ilustrar conceitos sobre superação, metas e sonhos. É uma palestra-show”, define o mágico.

“Neuromágicas, o Show” -Nesta sexta-feira, às 20h e 21h30, no teatro do Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6061 – São Pedro). Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 40 (bilheteria), pela Sympla (sympla.com.br/ neuromagicas-o-show__712750). Informações em magiconicolas.com. Contato: magiconicolas@hotmail.com