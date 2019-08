Quem quer reviver os shows de uma das maiores cantoras de rock do Brasil não pode perder o tributo à Cássia Eller. O espetáculo “O Relicário de Cássia Eller”revisita a obra da artista e leva ao palco os grandes sucessos dela, por meio da leitura e interpretação pessoal de Tacy de Campos.



A cantora e compositora traz um repertório amplo de canções, do rock ‘n’ roll às baladas, passando por Nando Reis, Cazuza, Renato Russo, Caetano Veloso e Beatles, que ficaram marcados na voz única de Cássia. O show de Tacy tem flexibilidade para assumir tanto a forma intimista de um acústico quanto a explosão de uma performance com banda.



Apesar da experiência e intimidade com a obra de Cássia, Tacy de Campos não tem pretensão de fazer cover, nem mesmo remontar o espetáculo da cantora, do qual fez parte como atriz.



“A ideia de relicário é guardar e proteger coisas preciosas. O Musical acabou e deixou um gostinho de quero mais nas pessoas, uma vontade de ver e ouvir mais vezes. Acredito que é uma das maiores experiências do público hoje. Então este show é para elas, para todo mundo cantar junto e partilhar deste carinho mútuo por Cássia, num relicário de belas canções”, afirma Tacy.



Sob a direção musical de Fernando Nunes – músico que acompanhou Cássia Eller por muitos anos – o espetáculo tem no setlist sucessos como “Lanterna dos Afogados”, “Etc.”, “No Recreio”, “Quando a Maré Encher”, “All Star”, “Relicário”, “Palavras ao Vento”, “Infernal”, “1º de Julho”, “Nós”, “Aprendiz de Feiticeiro”, “Mapa do meu Nada”, “Vá Morar com o Diabo”, “Gatas Extraordinárias”, “As Coisas Tão Mais Lindas”, “Por enquanto”, “Um branco”, “Um Zero”, “Um Xis”, “Luz dos Olhos”, “Top Top”, “O Segundo Sol”, “Malandragem”.



Tacy de Campos



Nascida em Curitiba, estudante de música desde os 15 anos de idade, Tacy começou a carreira tocando em bares. Já integrou as bandas “Os Marginais e Quarto 14”. Foi selecionada entre mais de 2 mil candidatas para interpretar o papel principal de Cássia no teatro, onde ficou conhecida nacionalmente. Participou da sexta edição do Rock in Rio em 2015. Gravou especial de Natal do Fantástico com Nando Reis e o programa “Versões” do Canal Bis. Estreou em 2017 seu primeiro álbum “O Manifesto da Canção” e lançou o single “Pra Você Saber” no quadro “Ding Dong” do Faustão.



Tacy também integrou projetos voluntários, como Música Para Sempre, Projeto Solyra e a banda Os Pitais, que tem entre os integrantes nomes como Kiko Zambianchi, Andreas Kisser (Sepultura) e Marcelo Gross (Cachorro Grande). Atualmente, faz shows pelo país. Foram três anos cantando em todas as capitais do Brasil com o espetáculo “Cássia Eller” - O Musical, sucesso de público e crítica.



SERVIÇO

O Relicário de Cássia Eller

Ingressos: R$ 70 (inteira);

R$ 35 (meia)

Data: 5 de setembro de 2019

Horário: 21h

Local: Cine Teatro Brasil Vallourec

Endereço: Praça Sete – Rua dos Carijós, 258 – Centro

Ingressos: www.cinetheatrobrasil.com.br/ingressos/?evento=7862

Bilheteria: avenida Amazonas, 315 – Centro.

Funcionamento: Seg - Sáb: 12:00 - 21:00 e Dom: 15:00 - 20:00.

Horário especial nos feriados.

Telefone: (31) 3201.5211 ou

(31) 3243.1964

Loja Eventim - Shopping 5ª Avenida (sujeito a taxa de conveniência)

Rua Alagoas, 1314

Loja 20C– Savassi

BR - 30130-160 – Belo Horizonte