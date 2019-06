A técnica Handpoke Tattoo é antiga – derivada da Tebori, originária do Japão – e realizada manualmente, com uma agulha por vez, sem o auxílio de máquinas. Contudo, é ainda pouco difundida em BH.

Atenta às vantagens do método, que apresenta aplicação menos agressiva e dolorida, além de cicatrização mais rápida, a artista plástica Luiza Paiva inaugurou no último mês o Estúdio Loulou Arte & Handpoke Tattoo, no bairro São Pedro, na região Centro-Sul da capital.

A recuperação da pele leva metade do tempo comum, de uma semana. “Alguns clientes meus relatam que, no dia seguinte, sentem como se não as tivessem feito, sem dor ou qualquer problema”, afirma Luiza Paiva. O único inconveniente é o tempo de execução, 50% maior.

O desenho, por sua vez, privilegia o pontilhado nas linhas e no preenchimento. A tatuadora trabalha, em especial, com “símbolos místicos, naturais e femininos”, exemplificados por plantas, amuletos e outras representações gráficas, embora também aceite ilustrações levadas pelo cliente.

“Recebo muitos pedidos para reproduzir fotos de cachorros”, revela a artista. Nesses casos, ela diz que o resultado final se aproxima muito da realidade.

Pela delicadeza dos traços, o público recebido no estúdio é na maior parte de mulheres. Luiza Paiva acredita também que as recentes denúncias de assédio por tatuadores homens de BH fez com que elas optem por profissionais do sexo feminino.

Outro diferencial dos serviços é a tatuadora aplicar uma sessão de reiki no cliente antes de iniciar o trabalho com as agulhas. Isso quando ele está de acordo, é claro, e com o objetivo de que “a experiência do cliente seja ampliada”.

Os preços variam conforme o tamanho e os detalhes escolhidos. Geralmente, ficam entre R$ 150 e R$ 400, podendo extrapolar em casos de imagens grandes e complexas.

A artista relata que o desejo por um negócio próprio veio com a percepção de que o procedimento oferecido por ela é diferenciado. “Eu não me sinto pertencente a outros estúdios”, brinca.

Para montar um lugar com a própria “cara”, decorou-o com plantas e cristais. A casa é dividida em três ambientes: uma sala de espera, onde os visitantes são recebidos com café e “comidinhas”; um local de criação, em que estão os livros e cadernos da artista; e o espaço com maca, no qual as tatuagens são executadas.

Como Luiza Paiva atua sozinha, os horários devem ser agendados com antecedência, via telefone, e-mail ou redes sociais.

SERVIÇO

Estúdio Loulou Arte & Handpoke Tattoo

Endereço: Rua Major Lopes, 396, sala 5 – São Pedro

Telefone/WhatsApp: (31) 9 9785-0384

Funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 21h

E-mail: louloutatto@gmail.com

Fan page: @louloutattoo

Instagram: @loulou__art