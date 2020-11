Conteúdo de responsabilidade da FIEMG

O Minascon, um dos maiores eventos da cadeia produtiva da construção civil do Brasil, traz em 2020 uma programação totalmente virtual e gratuita. Profissionais da área terão a oportunidade de se conectar com o que há de mais relevante no segmento da construção, como a importância da gestão, produtividade, inovação e tendências do mercado. O evento será realizado de 16 a 19 de novembro, e as inscrições, assim como a programação completa, estão disponíveis no endereço www.minascon.com.br.

“Neste momento em que as aglomerações precisam ser evitadas, o Minascon se reinventa e traz sua primeira edição on-line. O desafio é levar para o ambiente digital um evento que, até então, se pautava pelos encontros físicos e suas possibilidades de relacionamento e networking”, conta o vice-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), Teodomiro Diniz Camargos.



A 17ª edição do Minascon traz nomes de destaque, como Caio Melo, especialista contábil e tributário do segmento de incorporação imobiliária; Luiz Henrique Ceotto, CEO da Urbic; Ignasi Perèz Arnal, sócio-fundador da empresa espanhola BIM Academy; Renato de Castro, senior advisor do projeto Artificial Intelligence For Good, da Agência de Telecomunicações das Nações Unidas em Genebra; Luke Leung, diretor do Estúdio de Engenharia de Sustentabilidade na Skidmore, Owings and Merril LLP, entre outros.

Profissionais da área têm a oportunidade de se conectar com as tendências do mercado. Na edição virtual, o evento pretende ampliar ainda mais o seu público



Na Arena Virtual de Cases Internacionais, serão apresentadas histórias de sucesso de pesquisadores do Chile, Emirados Árabes, Espanha, Estados Unidos, Hong Kong e Reino Unido, que desenvolveram soluções inovadoras para a construção civil, permitindo que as empresas do setor se tornem mais eficientes e produtivas. Além de conhecer as experiências de sucesso internacionais, os participantes terão o Minascon Inovation Talk, que vai apresentar soluções desenvolvidas no Brasil que estão ajudando a melhorar os processos do setor.

E o final dessa jornada do conhecimento fica por conta do Megatendências. O seminário apresenta as principais tendências em sistemas construtivos mais produtivos, design e tecnologias futuristas. No encontro, Renato de Castro, embaixador de Smart Cities do TM Fórum de Londres, vai mediar as discussões entre pesquisadores e empresários dos Estados Unidos, Holanda, Portugal e Israel, que vão apresentar visões diferentes sobre as tendências e o futuro da construção civil.



“Em meio à crise, muitos pequenos negócios da construção civil tiveram que se adaptar ao novo cenário, reduzindo custos e avançando no processo de transformação digital. Nesse formato, o evento promete continuar com o propósito de apresentar as novidades e tendências nacionais e internacionais do setor, além de disseminar conhecimentos sobre gestão, metodologias e inovações que poderão dar mais fôlego às empresas neste período de turbulência”, explica o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.



E muitos negócios poderão ser feitos durante toda a semana. Na Feira Virtual, que será realizada paralelamente às atividades, está prevista a participação de 30 expositores que vão apresentar para o mercado seus produtos e serviços. Haverá ainda demonstrações de 15 startups que estão trazendo soluções inovadoras para o setor da construção.



Sobre o Minascon

Fruto da união entre a FIEMG e o Sebrae Minas, o evento reúne mais de 20 entidades que representam toda a cadeia produtiva da construção com o objetivo de promover negócios e disseminar conhecimento.



De 16 a 19 de novembro (de segunda a quinta-feira)

Transmissão on-line ao vivo

Inscrições e programação em www.minascon.com.br