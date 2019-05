Fogueira, bandeirolas, comidas típicas, correio elegante, quermesse, barraquinhas, quadrilha, forró e baião: aproxima-se a temporada das esperadas festas juninas que pedem, é claro, trajes a caráter.

Para aqueles que desejam entrar no clima da roça, a Trelelê Fantasias oferece vestidos, camisas, saias, roupa “jequinha”, modelos para noivos e noivas e diversos acessórios, do tamanho um ano ao plus size, para compra ou aluguel. Todas as peças são de confecção própria.

Só de vestidos são mais de 600 opções disponíveis na loja, no bairro Padre Eustáquio, região Noroeste de BH. Os modelos são variados, bem como as estampas. Alguns têm o corpo em veludo ou strech, que modela a cintura. Os valores para locação vão de R$ 40 a R$ 95, para crianças, e de R$ 60 a R$ 140, para mulheres. Já a venda custa entre R$ 98 a R$ 260.

Para os homens e meninos, há moda country, com colete, cinto e calça característica ou o tradicional caipira, com gravatinha e jardineira. As camisas xadrez são feitas em tricoline e custam R$ 20 para o aluguel infantil e R$ 30 adulto; e a partir de R$ 40 para compra. A fantasia completa de noiva inclui vestido, muitos deles com detalhes em renda ou fitas, buquê e véu. Já o noivo veste blazer e calça xadrez ou remendada com retalhos.

E quem deseja peças únicas e sob medida pode fazer encomendas. Nesse caso, o cliente deve ir até a loja tirar as medidas até dez dias antes do evento que irá participar.

A reserva para a locação também deve ser realizada o quanto antes, uma vez que boa parte do estoque já se encontra comprometida. Para tanto, o freguês deve dar um sinal de 50% do preço, pagando o restante na retirada do produto. O locatário geralmente recolhe o produto um dia antes da festa e o devolve na data seguinte.

Ajustes, se necessários, são realizados pela própria loja, assim como a higienização e o reparo das peças.

Contudo, as sócias - também mãe e filha - Geny e Camila Burgarelli garantem que os diferenciais dos itens são a qualidade e a durabilidade.

Trajetória

Geny e Camila iniciaram a produção de fantasias, há 15 anos, com trajes para festas juninas. Posteriormente, com a demanda da clientela, diversificaram a oferta.

Hoje, a Trelelê oferece vestuário para outras datas comemorativas, como Carnaval e Dia das Bruxas. A matriarca é autora dos moldes, enquanto a filha atua no comercial da marca. Elas contam ainda com duas costureiras fixas na equipe.

SERVIÇO

Trelelê Fantasias

Endereço: Rua Castigliano, 835 - Padre Eustáquio, Belo Horizonte

Telefone: (31) 3412-1279

WhatsApp: (31) 97576-9337

Site: www.trelelefantasias.com.br

Instagram: @trelelefantasias