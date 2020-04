São 210 milhões de pessoas no Brasil e mais de 139 milhões de animais de estimação. Isso significa um pet a cada 1,5 pessoa, aproximadamente. Os dados são do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Não é à toa que o país ocupa o 3º lugar no ranking mundial em quantidade de animais domésticos.

De acordo com os mesmos números levantados pelo IBGE e atualizados pela inteligência comercial do Instituto Pet Brasil, outra fonte de dados sobre pets em território nacional, foram contabilizados no país 54,2 milhões de cães, grande parcela do total de animais. Com os ambientes urbanos cada vez mais sendo ocupados por pessoas morando sozinhas, em espaços compactos, nota-se a preferência por animais de menor porte e cujo cuidado no dia a dia seja mais simples - principalmente quando se trata de apartamentos. Contudo, a responsabilidade demandada pelo pet independe de sua medida.

Além de organizar o ambiente de forma segura, reduzindo riscos de queda ou acidentes dentro de casa, deve-se pensar na socialização com outros animais e em uma rotina de exercícios para o pet. Pensando nisso, a MIP Edificações idealizou para o empreendimento Lourdes 1580, em parceria com a Animalle Mundo Pet, o Pet Play - espaço cujo foco principal é o bem-estar e a saúde dos animais de estimação dos moradores.

Localizado na região Centro-Sul de Belo Horizonte, o Lourdes 1580 é um empreendimento sofisticado e aconchegante, ideal para quem busca requinte e praticidade. Desenvolvido em uma área de 170m², o espaço oferece segurança, busca melhorar o comportamento dos pets com as atividades na pista de obstáculos e ainda possibilita a interação com outros animais, fazendo com que seus níveis de sociabilidade aumentem.

De acordo com Dayse Fernandes, gerente de vendas da MIP Edifica-ções, a inclusão do Pet Play em tal espaço visa “não apenas entregar um espaço pet num empreendimento de alto padrão de Belo Horizonte, mas também proporcionar uma experiência única para os pets e seus donos. Isso separado do âmbito residencial, para que os moradores que estejam utilizando a piscina, spa, academia e demais espaços do condomínio não tenham contato direto com os pets”, comenta.

A rotina corrida das grandes cidades e a preocupação com o bem-estar dos pets inseridos nesse ambiente serviram como principais inspirações para o desenvolvimento do projeto. Como completa Dayse Fernandes, ter em casa um espaço destinado aos pets pode diminuir bastante problemas como latidos excessivos e destruição de móveis, já que aqueles que ficam a maior parte do tempo reclusos nos apartamentos podem acabar se tornando mais territorialistas.

“Para nós, da MIP, ter um espaço pet em um condomínio é uma das formas de melhorar a qualidade de vida tanto nossa quanto de nossos animais”, finaliza.

Para conhecer mais detalhes sobre o empreendimento, visite o site da MIP (mipedificacoes.com.br) ou o estande do Lourdes 1580, localizado na Rua Espírito Santo, 1580, bairro Lourdes. Também há atendimento via telefone, no número 3335-9099.