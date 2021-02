CONTEÚDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CANTINA DO LUCAS.

Dia 5 de fevereiro, a tradicional Cantina do Lucas, queridíssima por todos os belo-horizontinos, completa 59 anos! Com seus encantos e grandes histórias, o tradicional e consagrado reduto gastronômico, preserva o sabor e a qualidade. No vasto menu a la carte, há opções para todos os paladares! Os produtos por lá são sempre frescos, os molhos e as massas são preparados na própria Casa. O cuidado com o alimento vai da seleção dos ingredientes, passando pelo preparo, até chegar ao cliente.

É dentro do histórico edifício Arcângelo Maletta, lugar da primeira escada rolante da cidade, que reside a carismática Cantina do Lucas, com sua rica e extensa biografia, repleta de gastronomia, teatro, cinema, música, literatura, enfim, muita e muita cultura!

O Restaurante está instalado no mesmo lugar onde funcionava o extinto bar do Grande Hotel, local onde se hospedaram as maiores personalidades que, na primeira metade do século XX, visitavam a capital mineira. Aglutinador cultural e boêmio, era lá que aconteciam as mais requintadas reuniões e saraus literários daquela época.

“O Lucas”, carinhosamente apelidado por vários de seus frequentadores e amigos, desde o início, caiu rapidamente no gosto dos belo-horizontinos, e em especial no gosto de quem produz cultura, não só pela boa comida, mas também pela mesa farta.

Lugar de interessantíssimas e curiosas histórias, a Cantina do Lucas contabiliza páginas e páginas na vida de Belo Horizonte. Em suas mesas, a cultura se movimentava, resistia-se à ditadura e as decisões tomadas repercutiam até mesmo na política nacional. Por lá passaram e passam formadores de opiniões, cineastas, jornalistas, escritores, poetas, músicos, políticos, artistas, advogados e estudantes.

Além dos grandes e fiéis amigos "do Lucas", o restaurante também é muito freqüentado por artistas desde sua inauguração.

Era muito comum encontrar no Lucas presenças como Jonas e Rachel Bloch, Inimá de Paula, Degois e Chanina, Roberto Drumond e até hoje vem o pessoal do Jota Quest, Paulinho da viola, Mariza Orth, Lázaro Ramos, Carlos Nunes (ator de bh), Ana Bota Fogo e muitos outros.

A efervescência cultural dos tempos idos fez da Cantina do Lucas o anfiteatro das grandes discussões em torno da música, do cinema novo, da arquitetura, da literatura e do existencialismo.

A Cantina do Lucas é também uma grande apoiadora da Ciência, participando de todas as edições do Pint of Science, um dos maiores eventos internacionais de divulgação científica do mundo. Unindo gastronomia e ciência, pesquisadores saciam a fome de conhecimento do público de forma descomplicada e descontraída, abordando assuntos relacionados à biologia, computação, engenharia, estatística, filosofia, física, história, matemática, química, sociologia e muito mais.

Por toda sua importância, a Cantina do Lucas foi tombada, como Patrimônio Histórico e Cultural da capital mineira, em 09 de dezembro 1997.

Da cozinha nascem pratos premiados e aclamados pela crítica gastronômica. Os tradicionais Filé Surprise (filé à milanesa, recheado com presunto e mozarela, batata, ovos fritos e banana à milanesa e arroz à piamontese) e Filé à Parmegiana (filé à milanesa, molho ao sugo, mozarela, purê de batata), juntamente com os saborosos Peixe ao Comodoro (peixe gratinado, molho rosê ao vinho, aspargos, couve-flor e purê de batata), Filé Olympio (filé fatiado, molho da casa, arroz com açafrão e champignon, batata palha e brócolis), Salmão Selvagem (salmão grelhado, batata sauté e arroz selvagem: arroz canadense, arroz branco, tomate seco e champignon) e Tagliarini à Parisiense (frango desfiado, presunto, tomate e ervilha) trazem sempre boas lembranças à memória de seus frequentadores.

Recentemente, adotou também o serviço de delivery para continuar atendendo, com o mesmo carinho e qualidade de sempre, a todos os amigos e clientes. As boas histórias e experiências continuam sendo geradas! O projeto do delivery já estava nos planos da Casa, mas não a curtíssimo prazo, como precisou ser devido a pandemia do Coronavírus. O objetivo da Cantina do Lucas com o Delivery é levar um pouquinho da Cantina para a casa do cliente. Com afeto, cuidado e o zelo durante a entrega.

Para quem é apaixonado por gastronomia e história, é imprescindível, quando passar essa fase de pandemia, dar uma passadinha por lá e conhecer essa referência cultural e gastronômica da capital mineira desde 1962. Pois como já dizia o compositor e letrista Fernando Brant no Livro "Histórias da Rua da Bahia e da Cantina do Lucas" de Brenda Silveira e Luiz Otávio Horta:

"Lá se vão os anos, mas o Lucas continua a ser um bar atemporal, em termos de qualidade de comida, da bebida sempre confiável e da atenção e carinho de quem nos serve. É um refúgio para quem gosta da noite e de uma conversa inteligente. Diria mais: é o bar de todos os mineiros, estejam eles na província ou em qualquer outro ponto do planeta. Um lugar de aconchego, para os mineiros universais".

