Conteúdo de responsabilidade do cliente

Depois da empolgante e chuvosa rodada anterior, o TOTAL KART / HOJE EM DIA volta neste fim de semana para a 8ª e 9ª etapas da fase principal do campeonato. Essas duas corridas devem apontar quem realmente são os candidatos ao título desta temporada nos dois grupos, tendo em vista que faltarão apenas três corridas após as deste sábado (7).

No grupo HOJE EM DIA, Marconi Abreu segue líder com boa margem de pontos, mas como esteve ausente na rodada anterior, queimou seus descartes e não pode mais vacilar. Na briga pelo título do grupo principal, Cláudio Dumont, Leonardo Oliveira e Alfredo Cardoso contam com um tropeço do piloto que vem dominando o campeonato.

Já no grupo CIRURGICA SHOPPING a história é completamente diferente, pois três pilotos dividem a liderança. Leandro Goecking, Roberto Veloso e Leonardo Bastos estão rigorosamente empatados com 76 pontos, um pouco mais abaixo estão ainda Wesley Canuto e Guilherme Alves que não podem ser descartados. Sem dúvida essa é umas das melhores disputas das últimas temporadas.

Essa rodada imperdível do TOTAL KART/HOJE EM DIA acontecerá no próximo sábado, dia 07 de novembro, no kartódromo RBC Racing em Vespasiano, a entrada é franca. Até lá!

Apoio: HOJE EM DIA, CIRÚRGICA SHOPPING E NAMASTÊ SPORTS.