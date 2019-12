O último sábado do ano (28) merece programação especial. Por isso, a festa "Verãozinho" traz uma mistura sonora imperdível: sertanejo e axé. Diego & Victor Hugo, Hott e Du Monteiro sobem ao palco a partir das 22h no Marô, no Olhos D'Água, região Oeste de BH.

Revelação da música sertaneja, a dupla Diego & Victor Hugo apresenta repertório variado, incluindo sucessos como "O Alvo", "Localiza aí" e "A Culpa é do Meu Grau". O show, segundo a dupla, será uma oportunidade de celebrar 2019, ano em que eles gravaram um DVD com as participações de Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano e Dilsinho. Diego & Victor Hugo estão na estrada desde 1999 e já tiveram suas composições gravadas por Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Simone & Simaria e Bruno & Marrone.

"A organização, primeiramente, quer agradecer ao Diego e Victor Hugo pelo lindo projeto que é o Veraozinho, possibilitando Belo Horizonte viver esse momento. Certeza que sábado, juntos, faremos uma linda festa na Maro com a expectativa de 2,5 mil pessoas", disse o organizador do evento, Igor Lopes.

Grandes sucessos baianos e releituras do axé têm espaço garantido na festa "Verãozinho" por meio da divertida apresentação do Hott. O cantor, que vem ganhando notoriedade devido ao carisma, já se apresentou em grandes eventos, como no Inhotim, em Brumadinho, na Grande BH.

E já que é para comemorar o fim do ano, as pessoas vão cantar e dançar com os maiores hits sertanejos do momento com o show do belo-horizontino Du Monteiro, artista que vem cativando cada vez mais o público. Com voz marcante, ele traz apresentação animada e com muito estilo.

"O público pode esperar uma noite super animada com uma estrutura que só o Veraozinho oferece, como o palco 360 para todo mundo se sentir perto do artista", acrescenta Igor Lopes. Os ingressos custam R$ 70* e estão disponíveis no site www.nenety.com.br.

Serviço

Verãozinho no Marô

Atrações: Diego & Victor Hugo, Hott e Du Monteiro

Local: Rua Gabriela de Melo, 367 A - Olhos D'Água - Belo Horizonte/MG

Data: sábado, dia 28 de dezembro

Horário: a partir das 22h

Classificação: 18 anos

Ingressos: R$ 70. * O valor dos ingressos pode sofrer alterações sem aviso prévio.