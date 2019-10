A sexta edição do Burn Experience – o maior festival de churrasco de Minas Gerais - acontecerá no Expominas, no dia 26 de outubro, a partir das 13 horas, e será "all open" - open bar e open food –, ou seja, terá consumo de carnes e bebidas totalmente liberado para os participantes. No cardápio gastronômico, os mais variados cortes de carnes, que poderão ser saboreados com diversos drinks e ao som de bandas e artistas conhecidos. O espaço do Expominas será estruturado para receber com segurança e conforto o público adulto e também as crianças.

Boi inteiro, costela, cortes de cordeiro, ancho, tomahawk, leitão, picanha e fraldinha são algumas das atrações do cardápio desta VI edição, que inclui, ainda, varal de aves e varal de patos do Sul. A festa gastronômica vai começar com um boi no rolete, da casa de Carnes Ester de Lima, e segue com um porco inteiro, o hambúrguer dry aged, do Supermercado da Carne, entre outras saborosas novidades. Para a sobremesa, a novidade é o saboroso doce de leite Viçosa com crepe.

O variado menu de carnes será preparado em diversas estações estrategicamente dispostas no ambiente do Expominas, onde os participantes poderão experimentar as criações dos chefs do Carnívoros BBQ Team como: Leandro Piassi (varal de porchettas), Lucas Coelho (fraldinha), Fernando Reis (costela), Vinicius Curtts (peixes), Thiago Pongelupe (porco voador), Arthur Martinelli (Costela), Joseney Silva (boi inteiro), Marcos Maciel (cordeiro), Gleisson Ribeiro (denver steak), Wellton Brandão (big panqueca), Éder Mandrak (varal de maça de peito), Sérgio Borges (Baião de dois), Aluysio Lemos (pão de alho), Maurício Gonzaga (pork belly e pork ribs), Henrique Bono Porco (brisket), Edmundo (pork ribs), Fagner Sousa (leitão na cruz), Thiago Brasil (brisket) e Roberta Martins (confeitaria).Vale ressaltar que cada chef vai ter o seu acompanhamento preparado ao vivo.

O open bar do festival inclui a água mineral Igarapé, chope, refrigerantes e sucos variados e a cachaça Santa Bananinha. O cardápio musical vai ficar por conta de três bandas experientes: Ca$h, Dona Odeth, de Belo Horizonte, e a Texas Radio, formada em Divinópolis.

Com um repertório pop rock eclético, a Dona Odeth faz uma releitura de hits de bandas brasileiras (Plebe Rude, Biquini Cavadão, Capital Inicial, Legião Urbana, Ultraje a Rigor, entre outras) e internacionais (Ramones, Audslave, Mettalica). A Banda possui também repertório autoral, sendo "Um Dia Apenas" a música mais conhecida pelo seu público.

A Texas Radio tem como proposta resgatar o country, o folk e o bluegrass, reproduzindo clássicos desses gêneros com nova roupagem. Entre as principais influências da banda estão Johnny Ca$h, Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, mas o repertório inclui também canções de The Lumineers, Munford and Sons, Old Crow Medicine Show, Amy Winehouse, Green Day, Offspring e Gorillaz.

Por sua vez, a Ca$h, já bem conhecida no cenário musical de BH, tem no sax um instrumento de destaque. O set list da banda faz um breviário da história do rock, partindo de Beatles e Stones até os contemporâneos Imagine Dragons e The Killers.

Participam como patrocinadoras desta VI edição da Burn Experience as seguintes marcas: Igarapé, Villa Germania, Chefn' Boss, Avivar, Supermercado da Carne, FaroFofa, Brasa Certa, Chymmy Li, Cia. do Camarão, Brasileiríssimo, Ester de Lima, Benassi, Santa Bananinha, Santa Cecilia, Empório Santa Izabel, Beagô Alimentos e doce de leite Viçosa.

VI Burn Experience

Data: 26 de outubro de 2019 (sábado)

Horário: 13 às 20 horas.

Local: Expominas - Av. Amazonas, 6.200 – Gameleira

Ingressos online: www.centraldoseventos.com.br

Informações: (31) 99169-0652 e 997972080, @burnexperience, @canastrabbqfestival e @saborear_bh.