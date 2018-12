# PostHD Conteúdo Patrocinado

Para aqueles que desejam fugir do movimento dos destinos turísticos no fim de ano e preferem permanecer em Belo Horizonte, o Ouro Minas oferece uma festa de Réveillon, em parceria com a Champagne Veuve Clicquot, que se destaca entre as demais.

A noite sofisticada, que já integra o hall dos consagrados eventos da capital mineira, será animada pela banda Emme e DJ, ambos de repertório diversificado, prometendo agradar a todos os gostos musicais.

Uma atração à parte é o cardápio, parte do sistema All Inclusive. O menu cuidadosamente elaborado servirá mais de 40 opções: antepastos, canapés frios, entradas, pratos principais, estações ao vivo, sobremesas, além de buffet de massa que funcionará a partir das 2h.

Para brindar a chegada de 2019, os convidados contarão com Champagne Veuve Clicquot, whisky Johnny Walker Gold Label Reserve, cerveja premium, vodka, vinho tinto, energético, água e refrigerante.



Comodidade

A celebração disponibilizará espaço kids, com piscina de bolinhas, pula-pula e jogos de mesa, garantindo a diversão da garotada até 11 anos. Enquanto isso, pais e responsáveis podem contar com a comodidade de se hospedar no hotel com tarifa especial e desconto na segunda diária.

Quem optar por esse conforto a mais, pode contar com a estrutura do Health Center, com piscina climatizada, jacuzzi, saunas, solarium e academia, para relaxar antes da festa e renovar as energias no dia seguinte.

A especialista em marketing do Ouro Minas, Rebecca Freitas, destaca o caráter inveterado do evento: “Realizamos esta festa há 22 anos, e é uma das mais tradicionais da cidade. Este ano preparamos uma noite incrível”.

O Réveillon do Ouro Minas também tem apoio das marcas Benassi, BH Pescados, Biscato, Coca-Cola, Diágeo (Johnnie Walker), Doces Antunes, Döhler, Emfal, Estoril, Fina Folha, Forneria Mineira, Ingá, Itambé, LKP, Nobile, Padaria Vianney, Projemac, La Macelleria, Três Corações.

Convites devem ser solicitados junto a recepção do hotel, com preços de R$ 980 por pessoa em mesa compartilhada, R$ 670 por pessoa sem lugar à mesa e R$ 299 para crianças de 5 a 11 anos sem lugar à mesa. Os pequenos com menos de 4 anos têm cortesia.

A diária sem a festa custa R$ 420, enquanto para os convidados sai a R$ 330. A segunda diária, que pode ser agendada antes ou depois da data principal, dia 31, tem valor de R$ 249.



SERVIÇO

Réveillon Ouro Minas

Data: Segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Horário: 21h

Sugestão de traje: Esporte fino, branco e dourado

Telefone: (31) 3429-4000

WhatsApp: (31) 9 9463-4001

Site: ourominas.com.br

E-mail: reserva@ourominas.com.br