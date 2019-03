Numa parceria inédita, PH Gestão para Resultados e Simone Collet Consultoria Estratégica criaram um treinamento específico para empresários da área da panificação, denominado "Transforme seu Gerente em um Líder". As inscrições estão abertas pela plataforma Sympla e têm custo promocional.

Com 12 horas de duração, o workshop será realizado entre 25 e 27 de março, das 17h às 21h, no Mercure Hotel, em Belo Horizonte. O conteúdo abrange os seis passos para o sucesso de padarias, lanchonetes e afins. O material didático está disponível para download gratuito.

Entre os pontos abordados, destaque para gestão de pessoas, inovação, relacionamento com o público, dicas administrativas, indicadores do negócio, marketing e comunicação. Ferramentas que vão ajudar o empresário a orientar o funcionário a interagir com o cliente, cada vez mais exigente. O empresariado também tem acesso às melhores estratégias para controle dos lucros e das perdas.

Parceiros

Pedro Henrique de Oliveira, sócio-diretor da PH Gestão para Resultados, é especialista em Marketing e possui formação em análises e reestruturação de processos pela Universidad Rey Juan Carlos, em Madri, na Espanha. Ele ministrará os encontros no Mercure Hotel e é o autor do e-book "O futuro das padaria em 6 passos", que servirá de base para as aulas.

Profissionalmente, Oliveira atua como gestor estratégico em mais de 150 restaurantes e padarias pelo Brasil, com experiência nos setores varejista, industrial e de serviços. Além disso, é professor na pós-graduação do Senac em Minas, diretor do CDL Jovem em BH e consultor do Sebrae nacional.

Já Simone Collet, sócia da iniciativa, é nutricionista por formação e consultora sênior nos segmentos de panificação e confeitaria, também de atuação em nível nacional. Possui projetos nas áreas de gestão de produção, atendimento e recursos humanos, planejamento de marketing, abertura de loja, estratégia para novos produtos e estudo de mercado.



SERVIÇO

Transforme seu Gerente em um Líder

Data: 25, 26 e 27 de março de 2019

Horário: das 17h às 21h

Local: Mercure Hotel (Av. do Contorno, 7315 - Lourdes, Belo Horizonte)

Valor: R$ 897,00

Site: www.padarialucrativa.com.br/curso