Neste mês, a marca mineira de roupas Ypslon inaugurou uma nova loja, no Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte. “A intenção era levar nossos produtos para um pólo da moda”, explica Joyce Rocha, idealizadora e proprietária da empresa.

Segundo ela, a Ypslon, que integra as frentes de atacado e varejo há quase duas décadas, possui um modelo de negócios fast fashion (termo usado para descrever um estilo de roupa que segue as tendências da moda, projetada de forma rápida e acessível) semelhante ao de grandes marcas. Contudo, a diferença é disponibilizar, pelo menos, 30 peças diferentes a cada dia. “O cliente quer novidade”, diz a empresária.

Os modelos comercializados no Barro Preto são os mesmos dos oferecidos na unidade pioneira, localizada no Castelo, que continua em pleno funcionamento. Porém, o novo espaço é maior, o que possibilita 50% a mais de itens para pronta-entrega.

A loja, aberta ao público no dia 5 de dezembro - com direito a fogos e bandeiras em comemoração - possui 400 metros quadrados distribuídos em dois andares, mantendo a identidade visual do empreendimento. “Fomos muito bem recebidos na região. Os próprios lojistas estão apostando na Ypslon para aumentar o movimento nas redondezas”, afirma Joyce.

A abertura foi precedida de um coquetel, na noite do dia 4, para convidados parceiros e pessoas da imprensa, com shows da dupla sertaneja Thaeme e Thiago e do Bloco Baianeiros, que já chegou a arrastar mais de cem mil pessoas pelas ruas de BH durante o Carnaval.

O período de expansão da Ypslon foi marcado, inicialmente, pela instauração de um letreiro com nove metros de altura e 200 de extensão horizontal na BR-040, logo na entrada da capital mineira.

Joyce diz ainda que o plano é abrir outra unidade na região metropolitana em 2019. “Se Deus quiser, estaremos em toda Minas Gerais”, finaliza.

SERVIÇO

Ypslon

Loja Barro Preto: Rua dos Guajajaras, 1674 - bairro Barro Preto, BH

Loja Castelo: Avenida dos Engenheiros, 802 - bairro Castelo, BH

Telefone: (31) 3309-2899

Site: www.ypslonatacado.com.br

Fan page: @ypslonatacadobh

Instagram: @ypslonatacado