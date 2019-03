Oferecer o que existe de melhor no mercado às clientes e transmitir conhecimento de qualidade às alunas. Esses são os principais objetivos da esteticista Renata Silva. Com larga experiência e formação internacional, ela presta uma série de serviços de estética facial e também ministra cursos VIP na área, por meio de aulas particulares. Segundo a profissional, o diferencial do negócio é o atendimento personalizado.

“Proporciono à cliente uma experiência única, tento deixá-la da maneira que ela gostaria, mas com um toque profissional. Explico o procedimento, procuro entender o objetivo dela e sou bem franca ao dizer o resultado na pele”, relata a esteticista.

Dentre as principais técnicas utilizadas estão a microblanding fio a fio e a shadow, no que tange à micropigmentação de sobrancelhas, sendo que a última tem efeito esfumado. No local, há também o trabalho de design e aplicação de henna.

Para os cílios, são oferecidos os tratamentos químico, de diamante, alongamento, permanente e coloração. Já os pelinhos indesejados do buço ou das têmporas - região próxima às orelhas - são removidos por depilação egípcia, com linha de seda, capaz de retirar até a pelagem mais fina.

E Renata se prepara para trazer novidades em abril. Está concluindo mais um curso internacional, com a professora Magdalena Mazurek, da Polônia. Desta vez, o foco é a micropigmentação labial, que garante “lábios 3D”, de resultado semelhante à utilização de um batom rosado ou nude.

Renata Silva se diz apaixonada pelo que faz

A esteticista frequentemente viaja a São Paulo para participar de treinamentos, mantendo-se atualizada no mercado.

O principal objetivo de Renata com os cursos é a independência financeira das alunas. Para isso, não mede esforços em incentivá-las a continuar estudando, a agregar valor aos serviços prestados e a montar um espaço próprio. Não à toa, ela abre a agenda para lecionar todos os meses.

“Sempre digo que é obrigação de qualquer profissional oferecer um trabalho de qualidade. O que fará ele se destacar no mercado é o quanto ama desenvolver aquele procedimento, realizá-lo com amor”, defende a especialista.

E Renata se diz apaixonada especialmente pela micropigmentação. “Gosto muito quando a cliente se olha no espelho após o processo. Costumo filmar e fotografar esse momento, porque é gratificante”, diz.

SERVIÇO:

Renata Silva Estética e Beleza

Endereço: Rua dos Tupis, 38, sala 502 – Centro, Belo Horizonte

Funcionamento: Segunda a sexta, das 9h às 19h / Sábado, das 9h às 14h

Telefone/WhatsApp:

(31) 9 9180-9218

Fan page: @renatasilvapmu

Instagram: @renatasilvapmu