As estratégias de comunicação com o público comprador, principalmente no segmento de alimentação, vão muito além das superficialidades das redes sociais. A avaliação é do especialista em marketing Pedro Henrique Oliveira, gestor estratégico em mais de 150 restaurantes e padarias por todo o país. Ele ressalta que uma boa interlocução com a clientela é fundamental para obter sucesso nos negócios.

Consultor do Sebrae nacional e professor de pós- graduação do Senac Minas, Pedro Henrique avalia que, em uma primeira abordagem, o empreendedor precisa compreender a sazonalidade comercial.

“Acabamos de passar pelo Carnaval e estamos na Quaresma. Daqui a 20 dias vem a Páscoa. A gente vive sempre momentos ao longo do nosso comércio. Contudo, pouquíssimas padarias trabalham isso”, diz.

Segundo o especialista, é obrigação do empresário, principalmente no ramo da panificação, deixar explícitos à clientela os produtos promocionais daquela época do ano. Pedro Henrique considera ainda que é necessário criar os próprios eventos, como festivais das pizzas, quinta dos pães artesanais ou até mesmo a semana dos doces.

“Quando falo em promoção, algumas pessoas pensam em ‘compre um e leve dois’. Na verdade, significa pegar um item em especial e promover a venda dele”, explica.

Outro ponto importante, conforme o consultor e sócio-diretor da PH Gestão para Resultados, é saber educar o consumidor sobre os artigos oferecidos na padaria, principalmente aqueles produzidos na casa.

“Para isso, indico a comunicação interpessoal, em que um funcionário treinado explica pessoalmente os diferenciais do artigo e o modo de fabricação”, enfatiza.

“Entra aí o poder das pessoas. Não é possível substituí-las por uma placa ou um display”, argumenta o expert. Para a estratégia funcionar, diz, é fundamental um treinamento pessoal, orientações diárias e padronização dos processos.

“A comunicação pressupõe interatividade não só com os colaboradores do estabelecimento, mas também com o processo produtivo em si. Não é por acaso que as padarias mais modernas ao redor do mundo todo estão trocando as paredes da cozinha por vidraças, permitindo que os visitantes observem as ilhas de produção”, explica.

Esses e outros conhecimentos na área de gestão serão compartilhados no treinamento “Transforme seu gerente em um líder”, desenvolvido numa parceria entre a PH Gestão para Resultados e Simone Collet Consultoria Estratégica.

Com 12 horas de duração, o workshop acontece de 25 a 27 de março, das 17h às 21h, no Hotel Mercure, em Belo Horizonte.

Mais informações pelo site: www.padarialucrativa.com.br/curso