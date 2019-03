#POSTHD Conteúdo Patrocinado

A quinta edição do Festival Brasil Sertanejo, um dos maiores eventos da música no Brasil, coloca grandes nomes no palco da Esplanada do Mineirão, em BH, para shows cheios de romantismo e sofrência no próximo dia 11, a partir das 15h. E ps ingressos já estão à venda, no segundo lote, pelo site www.nenety.com.br.

Mano Walter, Felipe Araújo, Bruno & Marrone, Zé Neto & Cristiano e Henrique & Juliano estão anunciados há algumas semanas. Mais recentemente, a Nenety Eventos e o empresário João Wellington, organizadores da festa, revelaram que Léo Magalhães, Beto & Breno e o aclamado e Dennis DJ irão compor esse time de peso.

Exaltador convicto do ritmo da vaquejada, Mano Walter interpretará sucessos como o “Juramento do Dedinho”, que vem fazendo dele um dos artistas mais requisitados do país no momento. E Felipe Araújo, autor do hit “Atrasadinha”, apresentará músicas do último DVD e outras já consagradas, como “Mala Falsa”.

Shows devem misturar romantismo das velhas gerações com a nova onda do sertanejo, além do funk de Dennis DJ

Com mais de 30 anos de carreira, Bruno & Marrone devem emocionar o público ao som de “Dormi na Praça”, “Na Conta da Loucura” e outras sensações dessa trajetória fenomenal, enquanto Zé Neto & Cristiano trarão referências da nova geração sertaneja, como “Largado às Traças”, “Seu Polícia” e “Notificação Preferida”.

No show de Henrique & Juliano não poderiam faltar canções como “Quem Pegou, Pegou”, “Aquela Pessoa” e “Até Você Voltar”. Romantismo também será a marca registrada da apresentação de Léo Magalhães, com algumas das mais tocadas nas rádios em 2018: “Oi” e “Alô”.

A revelação anunciada para esta edição do Festival Sertanejo é a dupla Beto & Breno que, em seu primeiro DVD Ao Vivo, contou com grandes participações, como César Menotti & Fabiano, Eduardo Costa, Edy Britto & Samuel. Por fim, Dennis DJ transformará a ocasião num verdadeiro baile funk.

Ingressos estão à venda pelo site da Nenety Eventos com valores diferenciados para Área Vip (R$ 80), Camarote Oficial (R$ 170), Front Stage (R$ 230) e Camarote Black (R$ 400).

SERVIÇO:

Festival Brasil Sertanejo

Dia 11 de abril de 2019, a partir das 15h, na Esplanada do Mineirão (Avenida Presidente Carlos Luz - bairro São Luiz, Belo Horizonte)

Classificação etária de 14 anos para Área Vip e 18 anos para demais setores

Ingressos, a partir de R$ 80, no segundo lote, à venda pelo site: www.nenety.com.br