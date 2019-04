Com apenas 21 anos de idade e menos de três deles no mercado da beleza e da estética facial, Ana Sales colhe os frutos de um sucesso que, para muitos profissionais de longa data, ainda é um sonho.

A micropigmentadora de sobrancelhas e ministrante de cursos na área está com a agenda cheia até novembro e vem sendo requisitada para dar treinamentos em outras cidades e estados, por meio da empresa “Ana Sales Studio & Academy”.

Neste mês ela esteve em Brasília (DF) com sua equipe. Nos próximos, irá a São Paulo (SP) e ao Rio de Janeiro (RJ) com o mesmo intuito: compartilhar a técnica “microblanding” com pessoas interessadas em ingressar no segmento.

O grande diferencial do trabalho desenvolvido pela jovem é o realismo dos traços, o desenho de fios finíssimos e desconectados. “Ninguém diz que é micropigmentação”, afirma com orgulho.

Nas aulas que ministra, a atenção dedicada a cada aluno é o grande diferencial. “Não saio de perto deles, nem por um minuto, para acompanhar tudo que estão fazendo individualmente”, conta.

Para o próximo trimestre a empreendedora pretende inaugurar um espaço próprio em BH. Até então, Ana Sales atende em renomados estabelecimentos parceiros. Atualmente, está no Marcg Instituto de Beleza, no bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Ainda garota, por volta dos 12 anos, Ana Sales já aprendia a fazer design de sobrancelhas no salão de beleza da mãe. Outro foco de interesse era a maquiagem –talento que teve grande relevância no início da carreira.

Aos 19 anos, ela resolveu se dedicar a aprender a arte da micropigmentação – espécie de tatuagem, porém minimalista, imitando fios. Então, deparou-se com o primeiro desafio: montar um portfólio.

Para atrair a freguesia, teve a ideia de oferecer uma “avaliação grátis”. Nesta etapa, retirava os pelos indesejados e fazia uma make na cliente em potencial para demonstrar o efeito da técnica.

“Muitas voltavam para tirar os fios com a pinça outra vez”, lembra Ana Sales. Fato é que “de um mês para o outro” a empreendedora passou a atender uma média de sete pessoas por dia.

Após pouco mais de dois anos, o preço de seus serviços subiu 243%. “Em 2017, a sessão comigo custava R$ 350. No início de 2018, estava R$ 450. Agora, já vale R$ 1.200”, revela a micropigmentadora.

“Acredito que acertei em não ficar sentada esperando a clientela. Fui atrás, investi nas redes sociais. Hoje, quero inspirar as pessoas”, afirma.

SERVIÇO:

Ana Sales Microblading

Site: www.anasalesmicroblading.com.br

E-mail: contato@anasalesmicroblading.com.br

Instagram: @anasalesstudio