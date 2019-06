Os seus clientes, funcionários e parceiros merecem os melhores mimos do mercado. Para tanto, é possível contar com a Select Brindes – empresa com confecção própria de bolsas e em contato com os principais importadores de presentes corporativos.

Entre os itens de destaque oferecidos estão mochila executiva, com repartição para notebook; mala de viagem, com abertura no fundo; bolsa térmica 100% impermeável; além de kit churrasco, necessaire, caixinha de som bluetooth, canetas de primeira linha e inúmeros outros.

Para o diretor da marca, formado em Gestão Comercial, Albert Lemos, o diferencial do negócio, no entanto, é o comprometimento com a clientela.

“Nossos clientes constantemente têm planos de ação que são de última hora, então temos que desenvolver produtos de um dia para o outro. Nesse segmento, é preciso se adequar”, afirma o executivo.

Segundo Lemos, na minoria das vezes, a Select Brindes recebe encomendas com prazo superior a 20 dias para a elaboração. Dessa forma, o foco no atendimento e na pontualidade oportuniza a fidelização do público.

Outra preocupação é em surpreender a freguesia, oferecendo mais do que o esperado. “Os artigos chegam embalados, com um lacinho de enfeite, para que o comprador só tenha o trabalho de presentear”, relata o empresário.

E, claro, com a fidedignidade das mercadorias fornecidas. “Em uma ocasião, um cliente pediu um tom específico de verde. Após a impressão, não ficou da forma como ele queria. Joguei todo o material no lixo e fiz de novo. Ele nunca soube disso”, lembra.

Toda essa iniciativa com os serviços prestados recebe o reconhecimento dos consumidores, rendendo elogios e indicações. Não à toda, o empreendimento mineiro atende a pedidos de todo o país.

Apesar de ter somente cinco anos de registro formal, a história da Select Brindes remonta a mais de três décadas. Na época, os pais do fundador – Osvaldo e Maria Aparecida Lemos – trabalhavam em uma fábrica de mochilas.

Após algum tempo, a mãe deixou o emprego para trabalhar com costura em casa. De acordo com o filho, esse foi o início da companhia. Há sete anos, devido à demanda, foi inserida a linha de brindes.

Durante a trajetória, grandes nomes constam no portfólio de clientes da marca, como Vivo e Hermes Pardini.

SERVIÇO

Select Brindes

Endereço: Rua Coronel José Domingos Baeta, 192, Loja 001 - Industrial, Contagem

Telefone: (31) 3087-2729

Site: www.selectbrindes.com.br

E-mail: vendas@selectbrindes.com.br

Fan page: @selectbrindess

Instagram: @selectbrindes