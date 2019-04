Após o sucesso da primeira edição, no pré-Carnaval de Belo Horizonte, o “Nosso Bloquinho” retorna ao Mirante Raja Grill – espaço de eventos no bairro São Bento, região Centro-Sul da capital mineira.

Desta vez, a folia acontece domingo (14), a partir das 14h, com um mix de axé, samba, pagode e sertanejo, variando entre os hits mais badalados do momento e sucessos do passado.

Felipe Hott fará show de música baiana e axé retrô

O vale copo que dá acesso ao evento está à venda, por R$ 15, nas lojas físicas da Central dos Eventos ou pelo site centraldoseventos.com.br.

Atrações

Com atrações tão diversas, não faltarão alegria e extroversão. De início, o simpático Felipe Hott fará um show com música baiana e uma releitura do axé retrô, além de marchinhas que prometem não deixar ninguém parado.

Já Rick e Ricardo, sem perder a essência do sertanejo raiz, encantarão os presentes com as principais canções da atualidade. E para evocar o verdadeiro espírito carnavalesco, a banda do bloco belo-horizontino Me Assume ou Me Esquece fará os foliões pularem com muito samba e pagode.

Por fim, a Banda do Marcão, já conhecida pelo público mineiro – especialmente entre os universitários – agitará a galera com pagode, axé, funk, sertanejo e muito mais.

A festa acontecerá em setor único, com bebidas e comidas comercializadas à parte. O copo personalizado deverá ser apresentado na portaria como passaporte para a entrada.

SERVIÇO:

Nosso Bloquinho – 2ª edição, no domingo, 14 de abril de 2019, a partir das 19h, no Mirante Raja Grill (Avenida Raja Gabáglia, 3385 - bairro São Bento, Belo Horizonte). Vale copo que dá acesso ao evento à venda por R$ 15, nas lojas físicas da Central dos Eventos, ou pelo www.centraldoseventos.com.br