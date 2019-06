Prato havaiano que virou febre em solo brasileiro, o poke tem um cantinho especial na capital mineira. A iguaria composta por arroz, peixe, vegetais e frutas é encontrada nas duas unidades do “Aloha Poke Brasil”, que completa dois anos neste mês.

De segunda a sexta-feira, o “Poke do Dia” sai a preço promocional, por R$ 25. Sem os descontos, os pratos têm valores entre R$ 30 e R$ 35. De acordo com o proprietário da rede, Pedro Lacerda Merlo, as datas mais disputadas são as segundas, quando a receita lembra a culinária japonesa, e terças, em que o poke leva manga e tem sabor tropical.

As saladas da casa também participam da promoção, podendo o consumidor escolher por sashimis de atum, peixe branco e salmão - frescos, maçaricados ou marinados -, chips de banana e mandioca, além de lanches naturais ou gourmet.

Os sanduíches são preparados com pães especiais e mais saudáveis que os convencionais, fornecidos pela padaria parceira Ping Pão. Um deles é o ciabatta, que não conta com fermento químico. Outros são feitos com farinhas de centeio, que é rica em vitaminas, e de fibras, que auxilia na regulação do intestino.

Entre as bebidas, há o kombucha, alternativa probiótica que sai a R$ 16, além de sucos naturais (R$ 8), refrigerantes em lata (R$ 5), cerveja artesanal Aleluia (R$ 16) e long neck (R$ 8). O destaque, no entanto, é a soda italiana (R$ 9) - água gaseificada com xarope de frutas, adoçada com açúcar de beterraba.

As unidades possuem convênios com empresas e escolas dos arredores, garantindo 20% de desconto para consumo na loja. Interessados em aderir ao programa devem entrar em contato por e-mail ou pessoalmente nas unidades físicas. Há ainda opção de delivery, via aplicativos iFood, Uber Eats e Rappi.

A marca tem ainda um projeto de franqueamento, com o objetivo de expandir a oferta.

SERVIÇO:

Aloha Poke Brasil

Endereços: Avenida Guarapari, 319 - Santa Amélia (Unidade Pampulha) / Rua Alagoas, 601 (Unidade Savassi)

Funcionamento: Segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (31) 3656-6263 (Pampulha) / (31) 3646-0003 (Savassi)

Site: alohapokebrasil.com.br

Fan page: @alohapokebrasil

Instagram: @alohapokebrasil