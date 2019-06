O Dia dos Namorados está chegando e o Ouro Minas Palace Hotel, na região Nordeste da capital, tem pacotes especiais para aqueles que querem aproveitar a data bem juntinhos e com muito romantismo. Destaque para o jantar à luz de velas, espumante, boa música e uma noite sofisticada nos apartamentos.

Além de um menu elaborado para a data, o hotel ainda oferece uma alternativa para quem optar por esticar a noite, com uma tarifa especial de hospedagem. "O nosso pacote permite que o casal planeje com antecedência a comemoração, além do conforto de jantar e se hospedar em um só local” afirma a gerente de marketing do Hotel, Monaline Alvarenga.

Quem se hospedar terá um café da manhã especial, com mais de 90 itens, e acesso à área de lazer com sala de jogos, piscina climatizada, jacuzzi, saunas seca e úmida.

Confira os preços:

Somente jantar

Jantar exclusivo com entrada, prato principal e sobremesa e uma garrafa de espumante, servido no Restaurante Quinto do Ouro com pianista ao vivo - R$ 439,00

Apenas hospedagem

Hospedagem em Apartamento Standard com uma garrafa de espumante. Café da manhã servido no Coffee Shop, estacionamento e taxas já inclusas - R$ 499,00

Jantar + hospedagem

Jantar exclusivo com entrada, prato principal e sobremesa e uma garrafa de espumante, servido no Restaurante Quinto do Ouro com pianista ao vivo. Hospedagem em Apartamento Standard com café da manhã servido no Coffee Shop, estacionamento e taxas já inclusas - R$ 859,00 (pagamento em até 10x sem juros no cartão, com parcela mínima de R$ 50,00).

Menu

Entradas: foccacia com tomates de rama confitados, raviole de berinjela com bacalhau, pomodori, basílico e sal de azeitona preta.

Pratos Principais: lasagna bolonhesa com fonduta de parmigiano, filé ao molho de vinho do porto e fettuccine na manteiga trufada, confit de pato ao molho de laranja, purê de cenoura e legumes grelhados.

Sobremesas: semifredo de café, torta de chocolate trufada com frutas vermelhas.

SERVIÇO:

Ouro Minas Palace Hotel

Avenida Cristiano Machado - 4001 - Ipiranga

Informações: (31) 3429-4000 / (31) 9463-4001 (WhatsApp)

reserva@ourominas.com.br