Semanas e mais semanas de isolamento em casa, longe da academia e perto da geladeira, têm levado a uma reclamação geral sobre o quilos extras acumulados durante a pandemia do coronavírus. Mas como driblar o apetite, ora estimulado pela ansiedade, ora provocado pelo tédio?

A nutricionista e mestra em Ciência dos Alimentos Ana Carolina Barbosa Duarte, que é professora dos cursos de Nutrição e Enfermagem das Faculdades Kennedy, explica que, com ou sem confinamento, é preciso planejamento para manter uma boa alimentação em qualquer circunstância.

Um importante vilão da “engorda de quarentena”, segundo Ana Carolina, é o famoso delivery, mais atual do que nunca com a consolidação dos aplicativos de comida e a necessidade de ficar em casa.

“Geralmente, eles oferecem alimentos gordurosos e ricos em carboidratos, como hambúrguer e pizza, por preços reduzidos. Com tantas promoções e cupons para alimentos calóricos, fica mais difícil manter o peso adequado”, aponta.

Quem está em home office deve tomar cuidado com as refeições ao computador. “Sirva seu prato, com pequenas quantidades. É importante manter uma rotina para se alimentar, comendo em horários pré-estabelecidos”, orienta.

A disciplina começa no supermercado: só devem entrar na lista os itens da alimentação saudável. É hora de priorizar os integrais e associar seu consumo com vegetais, investindo em alimentos que promovem a saciedade, como pães integrais, arroz integral, frutas, aveia, iogurtes, queijos e ovos.

Nada de massas brancas e açúcares, que aumentam a fome e contribuem para o excesso de peso. “Toda energia que é consumida, mas não é gasta, é estocada em forma de gordura”, alerta a nutricionista.

Faça você mesmo

E já que há mais tempo em casa, ele pode ser aproveitado no preparo pratos saudáveis. “Não é necessário ter habilidade culinária. Existem vários sites de receitas que ensinam a preparar desde os tradicionais arroz e feijão, bem como variações de saladas, sopas para as noites de frio e lanches rápidos”, ensina.

Ajuda na organização estabelecer um dia para preparar a comida da semana: lavar folhas para saladas e deixá-la em refratários separados, cortar os legumes. Isso facilita o dia a dia e evita as escapadas da dieta nas horas em que a fome já se instalou.

E quando surge aquela vontade incontrolável de comer um doce? As primeiras opções podem ser uma fruta, ou uma fatia de queijo com geleia sem açúcar. Mas, em quarentena, quem não merece um bolo de chocolate saudável? Confira o vídeo com a receita!