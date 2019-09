Capeletti de linguiça acompanhado de dois molhos à base de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs). Este foi o prato que venceu o concurso chef Brumadinho Gourmet, realizado neste domingo (8), no distrito de Casa Branca, na Grande BH.

O grande vencedor e autor do prato é Vinícius Gomes, de 21 anos. O jovem cozinheiro é aluno do 5º período do curso de Gastronomia das Faculdades Promove. Com a vitória, ele ganhou uma bolsa de 80% para terminar os estudos na instituição, além de kits oferecidos por empresas apoiadoras do Brumadinho Gourmet.

Gomes também terá, na edição de 2020 do festival gastronômico, um estande para comercializar alimentos produzidos por ele. “Eu quero criar uma trajetória profissional trazendo para o mercado coisas novas que vão despertar o olhar e interesse das pessoas”, disse o estudante.

O prato preparado por ele foi um capeletti de linguiça com molho sofrito - salteado de tomate, cebola alho e coentrão - e molho pesto de ora-pro-nóbis. A especiaria foi escolhida por quatro jurados. “Daqui em diante quero concluir minha faculdade e abrir uma confeitaria e um quiosque de massas frescas”, revelou o estudante.

Coordenador do curso de gastronomia do Promove, Jackson Cabral comemorou o resultado. “É um indicativo que nosso trabalho está sendo bem feito e que estamos passando aquilo que os alunos precisam: técnica, sabor e prazer ao desenvolver o trabalho”, comentou.

Ao todo 16 cozinheiros amadores participaram do concurso. Cinco pratos foram premiados com bolsas de estudo e kits culinários.



