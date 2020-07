Hoje, 29 de julho, é Dia Internacional do Batom, data criada nos Estados Unidos e celebrada no mundo todo! Para falar sobre esse item, que é um símbolo da feminilidade e tem lugar de destaque no cotidiano e na autoestima das mulheres, o Hoje em Dia convidou Priscilla Pêgo, maquiadora regional de O Boticário. Clique aqui para assistir pelo nosso Instagram.



Na entrevista com a editora-adjunta e consultora de imagem Flávia Ivo, são abordados assuntos como: o impacto da pandemia no mercado da beleza, tendências de batons e makes para o futuro próximo e a importância do item para as mulheres.