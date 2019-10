Rir é o melhor remédio! E estudos científicos comprovam o provérbio. O gesto simples, fácil e sem custo é capaz de elevar o humor, aumentar a sensação de conforto e trazer felicidade. O ato é tão importante que o sorriso ganhou um dia especialmente dedicado a ele.

Nesta sexta-feira (4), o mundo celebra o Dia do Sorriso - comemorado anualmente na primeira sexta-feira do mês de outubro. A data surgiu para ressaltar o poder do riso, que, segundo a psicoterapeuta Ailla Pacheco, é um dos responsáveis por ativar quatro hormônios: endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina, conhecidos como o "quarteto da felicidade". Sem falar na capacidade que um sorriso tem de gerar empatia com o outro.

"Sorrir por si só dispara uma série de químicas no nosso corpo que contribuem não só para a saúde da mente, mas para a saúde física também. Rir traz mais disposição, bem-estar e qualidade de vida" enumera a especialista, que também é mestre em reiki e professora de yoga.

A pedagoga e professora de yoga Fátima Macedo aponta que rir por apenas um minuto por dia tem a capacidade de transformar – para melhor – a vida de qualquer um. "Além de tudo, o riso traz um contato interpessoal com as outras pessoas. Ele traz benefícios impressionantes", declarou.

Estudos da conceituada Universidade de Oxford, na Inglaterra, comprovam as vantagens do sorriso. A pesquisa revelou que dar uma boa risada ajuda a reduzir a sensação de dor. O International Journal of Geriatric Psychiatry (Revista Internacional de Psiquiatria Geriátrica), também descobriu que sorrir pode ser usado como complemento no tratamento contra depressão.

"O humor parece ter o potencial de efetivar o alívio da dor, fortalecer a função imunológica, melhorar as emoções positivas, estresse moderado, dissociar-se do sofrimento e melhorar os processos interpessoais", destaca trecho do estudo.

Aprenda a sorrir

Com tantos benefícios, no Dia do Sorriso, nada melhor do que praticar esse gesto. E para aqueles que ainda não estão no clima para soltar uma boa gargalhada, Fátima Pacheco ensina: simplesmente sorria!

"Tem dias que não temos vontade de sorrir, dias difíceis e de ansiedade. Ainda assim é importante. Quando sorrimos, nosso cérebro libera hormônios de prazer, promovendo um disparo neuroquímico que impacta positivamente todo o nosso corpo, de uma forma holística", explica.

Para os dias mais difíceis, ela sugere uma prática simples: vá para frente do espelho, olhe para si e sorria. Esse exercício, que pode ser feito diariamente ao acordar, tem potencial para transformar o dia da pessoa. "Olhe nos próprios olhos. Converse e dialogue consigo mesmo. O fato de sorrir já ajuda o corpo a levar o dia com mais leveza", destaca.

A vantagem dessa técnica, reforça Fátima Macedo, é que o cérebro não diferencia a risada verdadeira da risada simulada. "As duas opções trazem os benefícios do gesto", garante a professora, que é fundadora e coordenadora do Instituto de Yoga de Belo Horizonte. O espaço conta com o primeiro clube do riso criado na capital mineira.

TESTE: Quer saber como anda seu QR - Quociente de Riso? Faça o teste abaixo, elaborado pela Laughter Yoga University.

O questionário foi formulado com base nos conceitos e na filosofia do yoga do riso e ajudará a determinar sua capacidade de rir sem motivo, de expressar emoções, se comunicar e de incorporar os quatro elementos da alegria no cotidiano: cantar, dançar, brincar e rir da própria vida.

Classifique cada resposta numa escala de 1 a 5. Em seguida, some os pontos e confira o resultado no final.

1 - Não é verdade

2 - Ligeiramente verdadeiro

3 - Moderadamente verdadeiro

4 - Muito verdadeiro

5 - Absolutamente verdadeiro

1. Rio muito todos os dias

2. Minha fonte de riso vem de dentro de mim mesmo, do meu desejo de rir e me divertir

3. Uso humor diariamente para perceber, expressar e experimentar determinada situação de forma bem humorada

4. Uso meu lado lúdico e brincadeiras ao interagir com os outros

5. Canto sem motivo todos os dias

6. Danço sem motivo todos os dias

7. Todos os dias, expresso livremente minhas emoções, sejam elas positivas ou negativas

8. Todos os dias, tenho muitos pensamentos positivos

9. Sou pacífico e calmo frequentemente

10. Frequentemente sinto-me entusiasmado e apaixonado pela vida

11. Muitas vezes expresso-me de maneira extrovertida

12. Estou satisfeito e feliz com a vida

13. Sinto-me frequentemente relaxado e bem física e emocionalmente

14. Sou capaz de comunicar e interagir com estranhos facilmente

15. Muitas vezes sinto-me revigorado e energizado

16. Permaneço positivo mesmo em tempos difíceis

17. Estou ligado a muitos amigos

18. É fácil para mim rir sem motivo

19. Tenho frequentes atos aleatórios de gentileza

20. Tenho capacidade de ser bobo na presença dos outros

- Pontuação:

Se sua pontuação for 80 - 100: você é um grande risonho. Mantenha-se assim!

Se sua pontuação for 60 - 79: você é bom em rir, mas pode melhorar

Se a sua pontuação for 40 - 59: Você ri muito pouco. Ria mais!

Se sua pontuação for menor que 40: você precisa fazer algo para trazer mais risadas para sua vida

*Com Patrícia Santos Dumont