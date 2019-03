Pela primeira vez, o Minas Trend, o maior salão de negócios de moda da América Latina, poderá ser sustentável financeiramente. Desde o início, há 11 anos, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) bancava a realização do evento. Agora, conforme o presidente da entidade, Flávio Roscoe, a redução de custos em 42% no último ano e o aumento da receita, também em torno de 40%, proporcionaram o cenário positivo.

"Apesar de, em Minas Gerais, a situação ser mais complexa, vivemos um momento econômico melhor no Brasil e acredito que isso será revertido com uma venda recorde nesta edição. Ainda, temos patrocínios como o da Azul Linhas Aéreas, que são essenciais para a sustentabilidade do evento", ressaltou Roscoe, durante o lançamento da semana de moda mineira na noite desta terça-feira (19).

A convergência cultural é uma das novidades para esta 24ª edição, que acontece entre 9 e 12 de abril, no Expominas, no bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte.

"As pessoas envolvidas na produção do evento têm trabalhado muito para que ele seja realizado. Nesta edição, nós abraçamos o mundo da cultura com gastronomia, arte, shows, porque a moda vive e bebe na cultura e a cultura vive e bebe da moda", disse o presidente da Fiemg.

Quem também destacou este aspecto do Minas Trend nesta temporada foi o estilista Ronaldo Fraga, diretor criativo do evento.

"O evento coloca a moda em diálogo com outras frentes. Muito mais do que gerar negócios, nesse momento, vamos abrir as portas à população, que poderá participar de desfiles, assistir aos shows", revelou o estilista.

Mar em Minas?

Os desejos de momentos de otimismo, descontração e de uma moda democrática foram pilares para a concepção do tema da 24ª edição: "Em dias de sol".

Conforme Ronaldo Fraga, vai dar praia em Minas. "Um clima de balneário mineiro será transposto para o Expominas. É sempre desafiador transformar aquele lugar, que me parece muito frio. Vai ter mar em Belo Horizonte, com as cores, a cenografia, e a parte externa do evento aberta ao público", contou.

Ele observou que, todas as vezes que o Brasil pensa na moda de Minas, encontra novidade. "Seremos a primeira semana de moda do Brasil a apresentar esta temporada. Então, a responsabilidade é imensa. Temos que colocar na agenda questões que não saem de moda como a sustentabilidade e a diversidade, precisamos pensar a moda muito além do negócio de venda de roupa, o país ganha muito com isso".

Ronaldo Fraga lembrou que a São Paulo Fashion Week, maior semana de moda brasileira e que acontece na capital paulista, será realizada no fim de abril.

Line-up

Na programação, uma abertura no dia 8 de abril, com desfile coletivo de marcas autorais, assim como o realizado no semestre passado, momento em que Fraga assumiu a direção criativa do evento.

Desfiles de grandes nomes da moda como as mineiras Patrícia Motta e Fátima Scofield e a Skazi, que retorna ao line-up. Também, apresentações relâmpago de marcas acontecerão em dois dias, às 15h, e serão abertos ao público.

Além dos desfiles, a programação será complementada pela feira gastronômica Aproxima, a apresentação da Orquestra de Câmara Sesiminas, com convidados especiais, e o espetáculo teatral "Através da Iris", protagonizado por Natália Timberg e realizado nos dias 13 e 14, no Teatro do Sesiminas.

Veja a programação:

8/4

Abertura: Desfile de marcas autorais

9/4

Fátima Scofield

Sindijoias

Skazi

10/4

Marcas de Alagoas

Patrícia Motta

Denise Valadares

Raquel de Queiroz