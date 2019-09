Criado em 2011, o Museu do Videogame Itinerante desembarca pela primeira vez em Belo Horizonte neste fim de semana. Na bagagem, um acervo capaz de ir fundo na memória e emoções dos gamers “de ontem” e atiçar a curiosidade dos “de hoje”. São cerca de 300 consoles que remontam meio século de história, em exibição até 29 de setembro, no Minas Shopping.

O museu foi uma criação do jornalista Cleidson Lima que, sozinho, colecionava cerca de 250 aparelhos. “Costumava cobrir muitos eventos de tecnologia no mundo inteiro. Então, sempre que eu saía, trazia videogames antigos. Eles ficavam espalhados pela minha casa, só sobravam a cozinha e o banheiro sem nenhum aparelho. Então, a minha esposa me disse: ou você transforma essa coleção em um museu ou tira eles de casa”, lembra.

Entre as relíquias – que cresceram com doações ao longo dos últimos anos – estão consoles raros, como o Magnavox Odyssey, primeiro videogame da história, lançado em 1972. O Brown Box, réplica do protótipo do aparelho, também é outro “ouro” exposto.

Mas não são apenas os videogames mais antigos ou clássicos como o Super Nintendo e o Mega Drive que poderão ser conferidos na exposição. Consoles de última geração, como o Playstation VR, de realidade virtual, e o Xbox One X também são atrativos. E o melhor: não apenas para serem vistos. “Não é um museu como os tradicionais. Quem vai pode jogar clássicos como o Nintendinho e o Atari. E quem não acompanhou a evolução dos consoles também podem conhecer os lançamentos”, destaca Lima.

Competição

Além de conhecer de perto – e experimentar – a história e a evolução dos videogames, o público pode participar de competições. Destaque é a etapa mineira do Just Dance Challenge, maior competição de simulação de dança da América Latina. “O vencedor entra na etapa nacional, que acontece no final do ano, em São Paulo”, conta o curador.

A paixão pelos jogos ultrapassa o universo virtual e inspira um concurso de cosplay, que acontece dia 28 de setembro. As inscrições para o concurso e para as outras competições podem ser feitas a partir de segunda-feira.