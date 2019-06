Dia dos Namorados batendo à porta e ainda não decidiu presente com a “cara” do amado? Se a resposta é “sim”, a dica é recorrer ao “Seu Jeitim Brindes”, com mais de 200 opções de itens para personalização, impressos por sublimação ou transfer.

A grande aposta da empresa para a data comemorativa é o “Kit Cinema”, composto por dois copos fechados com canudos, um balde para pipoca e um colchão com encaixe para esses itens. O mimo, decorado ao gosto do freguês, sai por R$ 89,90.

Outra opção é a bandeja para café da manhã, em MDF, que custa R$ 49,90. E para aqueles que desejam uma caixa exclusiva, existe a opção em madeira com tampa em acrílico, em que cabem duas taças e uma garrafa de espumante, por R$ 59,90.

É possível ornamentar todos esses produtos com fotos, nomes e artes próprios. Lojas que desejam adquirir o produto ainda sem customização, com o objetivo de revenda, têm descontos especiais.

Curso

Idealizador e proprietário da “Seu Jeitim”, Lui Vox foi um dos pioneiros a trabalhar com mercadorias personalizadas em BH. O negócio tem quase cinco anos.

Autodidata, o empresário aprendeu sozinho a lidar com o maquinário, tintas e também com softwares para a produção de artes gráficas. Não demorou para que se tornasse referência no mercado local.

Com a alta procura por parte de comerciários, em busca de esclarecer dúvidas sobre os processos de sublimação e transfer, surgiu a ideia de oferecer um curso na área, denominado “Seu Sucesso”. Ele ocorre uma vez ao mês, sempre ao sábado, das 8h às 18h.

Durante a manhã, há lições teóricas, envolvendo desde os programas utilizados, até os procedimentos de impressão em si.

E à tarde, os participantes realizam aulas práticas. Para tanto, o aluno recebe uma apostila e um kit, estampado no decorrer do dia.

Ao final do curso, os estudantes têm acesso a uma lista de fornecedores do segmento, a uma pasta com artes criadas por Lui e a um curso online gratuito de CorelDraw, com cinco horas de duração.

De acordo com Lui, o conteúdo visa “acelerar” os conhecimentos na área. Com um investimento inicial de R$ 10 mil, ele diz ser possível comprar os equipamentos e demais insumos necessários, pagar o curso e começar a produção gráfica.

SERVIÇO:

Seu Jeitim Brindes

Endereço: Rua Augusto dos Anjos, 245 - Santa Mônica, Belo Horizonte

WhatsApp: (31) 99301-1332

E-mail: duseujeitim@gmail.com

Site: duseujeitim.com.br

Instagram: @sigaseu_jeitim