Contagem, na Grande BH, teve seu primeiro Centro de Especialidades Veterinárias inaugurado no último sábado. O CenterVet, localizado no bairro Alvorada, acolhe bichos de estimação e silvestres e promete economia para aqueles que possuem cães, gatos e aves com doenças crônicas.

Dentre as clínicas oferecidas estão geral, ortopedia, oncologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, oftalmologia, quimioterapia, dermatologia, neurologia, anestesiologia e tratamento contra a dor, reabilitação animal – fisioterapia, acupuntura e ozonioterapia. Esta última é utilizada na cicatrização de feridas e demais problemas dermatológicos, especialmente os que surgem como efeito colateral de outros procedimentos.

“A nossa intenção em fazer esse ‘hospital dia’ é atingir os tutores que não têm condições de manter a internação, diminuindo os custos com diárias e medicamentos injetáveis e possibilitando o tratamento em casa. Além disso, evita o estresse do animal e do responsável”, afirma a médica veterinária e fundadora da clínica, Juliana Emerick.

Uma vantagem do local é a existência de um laboratório próprio, no subsolo do edifício, onde são feitos exames necessários. Os resultados ficam prontos na hora, de modo que os responsáveis deixam o local com uma posição sobre o quadro de saúde dos animais. Endoscopia, colonoscopia e ultrassonografia também estão disponíveis.

Para atender à demanda, o CenterVet conta com um time de dez clínicos e 14 especialistas. A necessidade de agendar a visita é justificada para que haja um revezamento das especialidades ao longo da semana. Apenas a clínica geral funciona diariamente.

Animais que necessitam de cuidados de emergência devem ser levados à primeira unidade da CenterVet, um hospital 24 horas com ambulatório, que funciona há 13 anos no bairro Industrial.

O espaço da clínica é acessível, com rampas, corredores largos e banheiros adaptados. As salas em que os animais são atendidos são amplas e confortáveis, permitindo a presença de acompanhante. Uma loja com todos os produtos para pets integra o prédio.

Outra preocupação do projeto arquitetônico é com a sustentabilidade. A piscina, por exemplo, tem sistema de aquecimento solar. É utilizada para exercícios que ajudem na perda de peso, em casos de animais obesos e com problemas endócrinos, bem como para tratamentos de reabilitação ortopédica em amputados, portadores de hérnia de disco e disfunções locomotoras. Para evitar alergias, em vez de cloro na água, a opção pelo ozônio.

SERVIÇO:

CenterVet - Centro de Especialidades Veterinárias

Endereço: Avenida José Luiz da Cunha, 60 - bairro Alvorada, Contagem

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 20h / Sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h

Telefone: (31) 3398-6900

Site: www.centervet.com.br

Fan page: @centervethospitalveterinario

Instagram: @centervethospitalveterinario