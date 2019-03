#POSTHD Conteúdo Patrocinado

A rede New Gym surge em Belo Horizonte focada em serviços. Desde julho de 2018, a marca com três unidades na capital mineira – Mangabeiras, Pampulha e Cruzeiro –, traz o conceito de resgate da essência dos pequenos estúdios de ginástica aliado ao que oferecem os estabelecimentos “premium”, porém a preço justo.

A proposta se assemelha à de um “shopping de atividades físicas”, com diversas opções de exercícios num só lugar: tênis, natação, ginástica, lutas, ciclismo indoor e muito mais. Tudo para que o aluno passe o maior tempo no local, desfrutando de todo o prazer e eliminando a ideia de academia como algo maçante.

A aposta do empreendimento é em ambientes de conveniência, tais quais o espaço kids e o centro de estética. E em comodidades, como o wi-fi liberado.

“Nosso propósito é atender à demanda de todos os clientes, desde os que gostam de se exercitar, até aqueles que têm dificuldade em dar sequência ao plano de atividades. Queremos cultivar especialmente esses que não têm motivação”, afirma o proprietário do negócio, Marco Vecchia, formado em Educação Física, com atuação no segmento desde 2008.

No espaço, qualquer tipo de público é bem-vindo, desde bebês até idosos. O empresário conta que recebe, inclusive, alunos com necessidades especiais, que necessitam de atenção exclusiva. Segundo Marco Vecchia, o que possibilita o atendimento diferenciado é o amplo quadro de professores, justamente pelo foco do negócio nos serviços e não na infraestrutura ou aparelhagem.



O leque de atividades oferecidas é abrangente e apresenta diferenças entre as unidades. De modo geral, as mais procuradas são as que desenvolvem a expressão corporal. Já as aliadas ao entretenimento queimam muitas calorias. Um exemplo é a denominada “Ritmos”, em que aulas de ginástica são embaladas por vários sucessos da música nacional e internacional.

Outro destaque é o “Speed Cross Zone”, desenvolvido pelos instrutores da New Gym. São aulas coletivas de 15 minutos, com exercícios funcionais, a partir do peso do corpo e de materiais de cross training. Há ainda o RPM, que visa o máximo de resultado com o mínimo de impacto nos joelhos e nas demais partes do corpo.

SERVIÇO:

New Gym

Endereços:

1 - Avenida dos Bandeirantes, 1.550 - Mangabeiras - (31) 3786-0026

2 - Avenida Presidente Tancredo Neves, 2.510 - Paquetá (Unidade Pampulha) - (31) 3476-7511

3 - Avenida Afonso Pena, 3.328 - Cruzeiro (Unidade Ginástico) - (31) 3317-6155

Site: www.newgymbrasil.com.br

Instagram: @newgymbrasilmangabeiras / @newgymbrasilpampulha / @newgymbrasilginastico