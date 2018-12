De voz grave e rouca, Rayra Miranda começou a carreira artística – cantando e tocando – com apenas 14 anos. Hoje, aos 20, apresenta-se especialmente em eventos particulares, com banda, ou em barzinhos, no formato acústico. Ela costuma fazer shows na Grande BH e em algumas cidades do interior.

“Tento levar ao palco um pouco de tudo que marcou a vida do contratante, quero que ele se emocione”, revela Rayra, enfatizando que o estilo eclético pretende agradar a todos. No repertório cover, estão ritmos como pop rock, MPB, reggae, xote, clássicos do sertanejo e hits mais recentes do estilo.

Rayra reflete que, apesar de ter começado a carreira cedo, tudo aconteceu de forma natural. “A música sempre esteve e está presente em minha vida”, justifica.

Desde o início, a cantora é acompanhada pelo pai, Carlos Miranda, que atua como empresário. Ela conta também com o apoio do parceiro músico Cleiton Camaleão. Percussionista mineiro, formado pela Bituca – Universidade de Música Popular, ele a complementa em formações com banda ou em shows acústicos.



Expectativa

Rayra tem alguns trabalhos autorais, que planeja alavancar em meados de 2019, na cena local e também fora dela. Ela estuda apresentações em São Paulo e em Brasília.

Entre as canções de composição própria, destaca-se “Leve com Você”, com pegada pop rock, apresentada com violão, guitarra, baixo e bateria. A letra, romântica, diz “que sejamos livres para sonhar, livres para amar e sair por aí, viajar”.

Outro som de autoria da mineira é “Morada”, em voz e violão, com características da MPB. “Esquecer que você fez morada aqui, que parte de você já foi parte de mim, que um dia meu coração já te pertenceu, e todos os meus sonhos eram sonhos seus” são alguns dos versos da canção.

As duas músicas estão disponíveis no canal do YouTube da cantora.

A agenda de eventos é publicada semanalmente nas redes sociais. Para apresentações particulares, é preciso fazer o agendamento com um mês de antecedência, pois o cronograma, reservado de quinta a domingo, é cheio.



Serviço

Rayra Miranda

Telefones/WhatsApp: (31) 9 8642-2904 / (31) 9 7568-9382

Fanpage e Instagram: @rayramirandaa

YouTube: Rayra Miranda