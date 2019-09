Mais uma vez a adrenalina e a superação prometem invadir as montanhas de Minas Gerais com a maior prova de mountain bike da América Latina: o Iron Biker Brasil 2019. Nos dias 13, 14 e 15 de setembro, a histórica cidade de Mariana (MG), na região central do estado, receberá cerca de dois mil ciclistas de diversos cantos do Brasil, que irão percorrer 160 quilômetros de trilhas.



A maratona será dividida em duas etapas (sábado e domingo). Da Praça Minas Gerais, um dos cartões-postais da cidade, os atletas partirão rumo aos distritos de Mariana passando por trilhas ainda mais desafiadoras, com altimetrias, subidas e descidas, bem definidas para testar as habilidades e resistência dos competidores.



“A cada ano os desafios do Iron Biker são elevados a um nível superior, pois sabemos que os atletas e fabricantes de bicicletas estão em constante evolução. Além da qualidade técnica, nos preocupamos muito em oferecer aos esportistas uma prova ainda mais emocionante, segura e cheia de peculiaridades, com trilhas repletas de belezas naturais e históricas que só o município de Mariana pode oferecer”, disse um dos organizadores da competição, Gilberto Canaan.



A casa do Iron Biker Brasil



Primeira cidade de Minas Gerais, e a primeira capital do estado, Mariana é uma cidade acostumada a títulos. O município é sempre lembrado por suas riquezas históricas e culturais. Uma cidade e um povo capazes de manter a convivência harmoniosa entre o desenvolvimento urbano e a manutenção das características que remetem ao século XVIII, em suas praças, ladeiras, museus e igrejas.



Por essas e outras que Mariana é o local ideal para a realização do Iron Biker Brasil. A prova reúne grandes competidores, vitoriosos no esporte e na vida. Nestas mesmas ruas de pedras ladrilhadas por onde desfilam bandas de música aos finais de semana, nas mesmas estradas de terra dos distritos, por onde circula gente humilde, alegre e hospitaleira, ciclistas de diversas partes do Brasil prometem se encantar.



“É sempre muito bom quando chega a época da realização do Iron Biker Brasil. A cidade fica bem mais movimentada. As ruas históricas respiram esporte com a vinda de pessoas de vários lugares do país. É, de fato, um evento importante para Mariana e para a região. E é uma competição que tem nos ajudado na recuperação da imagem do nosso município, divulgando os nossos principais e mais bonitos pontos turísticos ano após ano”, afirmou a moradora Regina Morais, de 53 anos.



Economia local



Fortalecer a economia do município de Mariana também é um dos objetivos e impactos da prova. Além de participar da competição, os atletas e familiares têm a oportunidade de conhecer melhor um dos maiores patrimônios históricos de Minas Gerais, usufruindo de restaurantes e hotéis da cidade. Os comerciantes de Mariana esperam obter o mesmo sucesso dos anos anteriores.



Segundo o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Mariana (ACIAM), Renato Cunha, o evento esportivo atrai turistas, aumentando cerca de 30% a movimentação da economia municipal. “A realização do Iron Biker, seguramente, fomenta a economia local, traz lotação máxima nos hotéis e pousadas da cidade, movimenta a rede alimentícia como restaurantes, padarias e lanchonetes. Assim, esse recurso que chega para município, através do evento, circula dentro do próprio município”, disse Renato.



A comerciante Carla de Souza, que trabalha no ramo artesanal há mais de dez anos, aguarda, ansiosa, a competição. “É sempre bom para os comerciantes, de forma geral. Afinal, são mais pessoas vendo os meus produtos aqui no ateliê, são mais pessoas com interesse de comprar os objetos. Precisamos muito de competições como essa na cidade, e o Iron Biker já é tradição em Mariana, pois já nos sentimos envolvidos com a prova”, contou.



Para o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, a prova faz parte do calendário da cidade, se tornando exemplo de evento que fomenta o desenvolvimento econômico da região. “Cada ano que passa enxergo o Iron com uma importância ímpar para o município. É uma competição que se configura essencial para a consolidação de Mariana no cenário esportivo internacional, além de ser propulsora da nossa economia. É gratificante receber o Iron Biker Brasil e todos os atletas participantes na primaz de Minas Gerais, mais uma vez”, salientou o prefeito.



A maior competição de mountain bike da América latina, Iron Biker Brasil, acontece de 13 a 15 de setembro, fim de semana que alçará Mariana à condição de capital mundial do ciclismo. Acompanhe mais informações sobre a prova pelas redes sociais: Instagram - @ironbiker – e Facebook - facebook.com/ironbikerbrasil.



Serviço | Iron Biker Brasil 2019

Data: 13, 14 e 15 de setembro.

Local: Praça Minas Gerais, Mariana/MG.

Dia 13/9 (sexta-feira) - entrega de kits de 10h às 22h e programação social.

Dia 14/9 (sábado) - Abertura oficial e largada do percurso completo (A) = 92km -> 8h30.

Largada do percurso reduzido (B) = 57km -> 9h30. Chegada a partir de 11h30.

Dia 15/9 (domingo) - Largada do percurso completo (A) = 66,5km -> 8h30.

Largada do percurso reduzido (B) = 53,5km -> 9h30. Chegada a partir de 11h.

Encerramento do evento às 17h.