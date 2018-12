O Coronel Alexandre Lucas, subsecretário de Defesa Civil de Belo Horizonte, assumirá a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do futuro Ministério de Desenvolvimento Regional, no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

De acordo com a assessoria de imprensa da Defesa Civil de BH, o coordenador municipal do órgão já aceitou o convite e está desenvolvendo, no momento, as tratativas para sua nomeação ao cargo. Por questões estratégicas, o futuro secretário preferiu não dar entrevistas até que aconteça o comunicado oficial.

Natural da capital mineira, Coronel Lucas é Bacharel em Ciências Militares, com ênfase em defesa social. Ele possui especialização em Segurança Pública pela Fundação João Pinheiro e fez curso de prevenção de desastres na Alemanha. O militar atuou como secretário-executivo da Defesa Civil de Minas Gerais entre 2004 e 2010. Foi colaborador e palestrante da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional e gestor de desastres em Minas Gerais entre 2005 e 2010.