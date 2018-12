Um motorista morreu após capotar o carro e colidir com poste no Anel Rodoviário, altura do bairro Universitário, na região da Pampulha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h55 da madrugada desta segunda-feira (31).

A Corporação foi acionada por populares, mas a vítima já estava morta quando os militares chegaram ao local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital.

Conforme informou a Polícia Militar Rodoviária, o motorista seguia no sentido Rio de Janeiro quando perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes, chocando-se com um poste no acostamento da via.

A pista está parcialmente fechada, mas não há registro de congestionamentos no local.