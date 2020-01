Mais de 5 milhões de foliões devem tomar as ruas da capital mineira durante o Carnaval 2020. Para este ano, a Belotur cadastrou 453 blocos, que farão 520 desfiles. E há blocos para todos os gostos: rock, sertanejo, pagode, samba, música brega. Além de todo o mosaico de cores e diversidade, a nossa festa também terá sabor, ou melhor, sabores! Isso porque durante o período momesco, (entre 8 de fevereiro a 1º de março), aproximadamente 40 bares e restaurantes da cidade, espalhados pelas nove regionais, vão participar de um delicioso circuito, o ‘Carnaval Gastrô’.

Os estabelecimentos vão criar pratos ou trazer para os que já existem em seus cardápios a temática do Carnaval. Todos com preços acessíveis. Esse é um atrativo a mais para os foliões, (inclusive os turistas), se alimentarem após participarem dos blocos e, ao mesmo tempo, provarem as delícias da nossa cozinha.

O melhor do ‘Carnaval Gastrô’ é o fato de cada estabelecimento ser totalmente livre para oferecer o seu prato da forma como desejar e com os ingredientes que preferir, afinal a nossa proposta é fazermos jus ao título de ‘Cidade Criativa da Gastronomia’, concedido pela Unesco em novembro de 2019. A expectativa dos empresários do setor de bares e restaurantes, com esta ação, é um incremento de 10% nas vendas durante o período em relação à folia do ano passado. Esse crescimento se deve, basicamente, a dois fatores: ao reaquecimento, mesmo que leve, da economia somado à própria expansão natural do Carnaval de Belo Horizonte.

Outra iniciativa gastronômica que também acontecerá durante a folia é a Feirinha Aproxima Abrasel – edição especial de Carnaval. Criado em 2014, o projeto nasceu com o objetivo de valorizar o produtor local, a economia familiar e a gastronomia regional de Minas Gerais através de feirinhas mensais em espaços públicos da cidade, nas quais são comercializados produtos de todas as regiões do Estado.

Ao longo dos quatro dias de Carnaval (22 a 25 de fevereiro), entre 11h e 18h, bares e restaurantes de BH se reunirão em torno do Museu Abílio Barreto para oferecer ao turista um leque variado de pratos típicos de nossa culinária, além de cervejas artesanais. Essa feirinha atenderá tanto os foliões que querem experimentar as delícias da nossa gastronomia quanto as pessoas que não gostam do Carnaval, mas desejam aproveitar o feriado prolongado para sair e comer/beber bem, uma vez que o evento acontece em uma área onde não se concentram blocos carnavalescos.

Todas as duas ações (‘Carnaval Gastrô’ e edição especial da Feirinha Aproxima Abrasel) acontecem graças a uma soma de esforços entre Abrasel-MG e Belotur, parceria essa que foi também importantíssima para a construção do dossiê enviado à Unesco, que nos garantiu a chancela de Cidade Criativa. Juntos somos bem mais fortes.

(*) Ricardo Rodrigues é presidente da Abrasel/MG e coordenador da Frente da Gastronomia Mineira