Consolidada no Brasil desde 1998, a Leroy Merlin, especializada em construção, acabamento, bricolagem, decoração e jardinagem, se afirmou como a grande referência no mercado graças a uma construção de marca contemporânea e assertiva, além da excelência no atendimento e do extenso portfólio de produtos. Agora, a empresa é uma das convidadas a compartilhar toda a sua expertise durante a 3ª Semana Criativa de Tiradentes, mostra anual que reúne criativos e trend hunters para repensar o artesanato, o design e incentivar o Movimento Maker na cidade histórica de Tiradentes.



Durante o bate-papo, Paulo José irá apresentar as ações criativas desenvolvidas pela empresa ao longo desses 21 anos de operação no Brasil, além de provocar reflexões sobre como as empresas, sejam elas grandes ou pequenas, podem contribuir por um mundo melhor. Paulo irá compartilhar com o público um pouco sobre o processo de construção de marca da empresa, que hoje é uma referência, além das ações para a manutenção da identidade e filosofia contemporâneas, sempre ligadas a propósitos maiores e formas de se conectar à sociedade.



Seguindo a temática discutida, o encontro contará com interpretação em libras, realizada por Orita de Assis da Silva Alvarez, reafirmando o compromisso da Leroy Merlin e da 3ª Semana Criativa de Tiradentes na promoção do acesso a informação e conteúdo à todas as pessoas.



A palestra “Como Construir Marcas Queridas em Sociedades Melhores”, com Paulo Santos Felippe José (Diretor de Comunicação e Marketing da Leroy Merlin Brasil) será nesta sexta-feira, 18 de outubro, às 16h30 e tem entrada franca. Mais informações no site: www.semanacriativadetiradentes.com.br



Sobre a Semana Criativa de Tiradentes

O Festival Criativo de Tiradentes é um projeto idealizado pela jornalista Simone Quintas, que, durante 20 anos, trabalhou na Casa e Jardim (Editora Globo) – 9 deles como diretora de redação –, onde se apaixonou pelo artesanato de raiz e pelo design. Com o festival, uniu suas duas paixões e, ao lado do sócio, Junior Guimarães, produtor de eventos, festivais e projetos culturais há 17 anos e de parceiros, quer resgatar, valorizar e divulgar produções genuinamente brasileiras. https://semanacriativadetiradentes.com.br/



Sobre a Leroy Merlin

São mais de 80 mil itens divididos em 15 setores: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, tapetes, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardinagem, ferragens, organização, pintura, decoração, iluminação e cozinha.



São 41 lojas Leroy Merlin espalhadas por dez estados brasileiros e o Distrito Federal, além do E-commerce, que atende todo o país. As lojas são equipadas com serviços especiais como mesa de bricolagem, fábrica de cores, espaço projeto, corte de madeira e vidro, coleta seletiva e drive-thru. A preocupação com a sustentabilidade se reflete nos processos internos. Esforço que começa a ser reconhecido internacionalmente. São 23 lojas que já receberam a certificação AQUA – Alta Qualidade Ambiental. A Certificação AQUA-HQE é considerada uma das certificações ambientais mais importantes do mundo. Criada em 2008 pelo Grupo Qualitel, organismo francês de certificação de empreendimentos, e desenvolvida e adaptada à realidade brasileira pela Fundação Vanzolini, ela visa não apenas racionalizar o uso da água e da energia elétrica nas construções, mas também promover o conforto e bem-estar da comunidade ao redor.



Por tudo isso a Leroy Merlin se destaca como uma das melhores empregadoras do mercado varejista brasileiro, figurando no ranking anual GreatPlacetoWork Brasil, divulgado em parceria com a Revista Época, de 2013 a 2018. Ficou em 17º lugar na lista das melhores em 2018.



Sobre Paulo Felippe José

Formado em Publicidade, pela Universidade São Judas Tadeu, Paulo Felippe José possui mais de 20 anos de experiência na gestão e desenvolvimento de marcas, produtos, ampliação de novos mercados e negócios, comportamento dos consumidores, relacionamento e fidelização de clientes, formação de equipes, mapeamento de tendências e estudos de pesquisas nos setores de saúde, seguros, bens de consumo, varejo e e-commerce. Com passagens pelo Instituto Datafolha e Unimed está na Leroy Merlin há quase 9 anos, onde já atuou como Gerente de Pesquisas e Inteligência de Mercado e há 3 anos é Diretor de Comunicação do grupo no Brasil.



Serviço:

Palestra “Como Construir Marcas Queridas em Sociedades Melhores” com Paulo Santos Felippe José – (Diretor de Comunicação e Marketing da Leroy Merlin Brasil)

Quando: 18 de outubro, às 16h30

Local: Auditório do Centro Cultural Yves Alves(Rua Direira, 168 - Centro )

Entrada franca(mediante retirada de senha 30 minutos antes

Esta palestra contará com a intérprete de libras Orita de Assis da Silva Alvarez

3ª Semana Criativa de Tiradentes

Data: de 17 a 20 de outubro

Onde: Tiradentes - MG

Programação: https://semanacriativadetiradentes.com.br/



