Músicas de Clara Nunes, marchinhas e clássicos da MPB fizeram parte do repertório do bloco Alô Clara, no segundo ano do cortejo no Carnaval de Belo Horizonte.

Bloco desfila pela segunda vez no Carnaval de BH

O desfile começou no fim da tarde na rua que dá nome à cantora, no bairro Renascença. Com uma bateria jovem e muitos moradores que se pintaram e inventaram figurino, o bloco esquentou uma tarde em que o sol não apareceu.

Clara Nunes nasceu em Paraopeba, em 1942, e se mudou para o bairro da região Nordeste em 1958, onde foi descoberta pelo violonista Jadir Ambrósio. Quando virou nome de sucesso, foi para o Rio de Janeiro, sete anos após chegar à capital mineira.

Carlos Silva não conheceu Clara Nunes, mas destaca o orgulho de ter tido a cantora - falecida em 1982 - como moradora do bairro. "Foi uma das maiores cantoras do nosso país", afirma.



Leia mais:

Bloco da limpeza urbana: garis já recolheram 400 toneladas de lixo das ruas de BH durante o Carnaval