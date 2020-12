Ápice da aproximação entre os planetas Júpiter e Saturno, que entram em conjunção a cada 20 anos, este 21 de dezembro pode ser interpretado como espécie de portal para uma mudança efetiva de comportamento. Terapeuta corporal e consultora de feng shui, Kátia Gonzales recomenda vivenciá-lo individualmente, sintonizando-se consigo mesmo e não com o outro.

“Cada um vai se alimentar do que está faltando no próprio coração. Sentir e não se distrair fazendo ritual de bando, meditações guiadas. Estamos buscando igualar o ser daqui para a frente, ajudar, dar a mão, descobrir, respeitar dom e talento do outro. Refazer o planeta Terra”, explica.

A dica dela é aproveitar a data, primeiro réveillon do ano, como define, momento oportuno para sintonizar-se com energias positivas, para ter bons pensamentos, ler coisas boas, agradecer e orar.

Na virada oficial, no dia 31, a sugestão da terapeuta é aproveitar a moda do tie dye para vestir-se. “Antigamente, as pessoas escolhiam roupas amarelas, douradas, tudo focado em dinheiro. O tie dye vem forte e transmuta em suavidade, vai do pesado à leveza, é a fluidez dessa era”, explica.

