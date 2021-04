Atire a primeira pedra quem nunca chegou ao fim do dia com uma baita dor nas costas ou um leve desconforto. O problema acomete 80% da população, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), e pode aparecer na forma crônica em 36% destas pessoas, segundo a Fiocruz.

Os reflexos na lombar ou na cervical podem ir desde um desconforto causado por mal jeito a sintomas de má postura no dia a dia ou durante atividades físicas. Para minimizar as chances de dor e até do agravamento do quadro, a solução é prevenir.

Ortopedista e Médico do Esporte, Paulo Roberto Szeles ensina 7 exercícios seguros e que podem ser feitos em casa. Mas, atenção, ao sinal de qualquer desconforto extra, procure um médico! "Nenhum exercício deve ser feito por pessoas lesionadas e/ou que fizeram alguma cirurgia e ainda não tiveram 100% de alta", acrescenta o especialista.