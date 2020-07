Espécie de cartão de visita da casa, sobretudo de quem gosta de receber, os lavabos podem ser modernos, clássicos, retrôs ou cheios de referências pessoais dos moradores. Área 100% social do imóvel, acabou esquecida em tempos de quarentena. Mas, que tal aproveitar o momento para planejar uma repaginada no ambiente? Estratégias simples ajudam a deixá-lo prontinho para os futuros convidados!

O arquiteto Fernando Lima explica que quem tem pouco espaço pode lançar mão de táticas para otimizar a área disponível. Uma das dicas é escolher cubas de semi-encaixe, que aceitam bancadas mais estreitas, e optar por torneiras de parede ou bica alta, que deixam mais espaço livre. “Sempre que falamos em ambientes com medidas reduzidas, precisamos pensar em peças com as mesmas proporções”, ensina.

Uma das vantagens dos lavabos em relação aos banheiros sociais é a economia com instalações hidráulicas, já que não têm duchas nem chuveiros. “Por consequência, não necessitam ser completamente revestidos de materiais impermeáveis, permitindo o uso de tintas laváveis nas paredes”, pontua. Quem optar por modificar a cor, pode executar o trabalho por conta própria. Basta fazer um teste em um cantinho do ambiente e apostar na mudança.

Estética perfeita

Cuidar da decoração é um capítulo à parte. Assim como precisam ser confortáveis, os lavabos também exigem estética perfeita, diz o arquiteto Maycon Altera. Segundo ele, manter uma unidade entre a decoração do espaço e o restante da casa é importante, mas não primordial. “O contexto do lavabo é para ser diferente mesmo e superar as expectativas do convidado”, coloca.

O arquiteto sugere manter um link entre o piso do local e o das demais área molhadas e ousar na escolha de uma porta com acabamento de painel, por exemplo. “Também é importante pensar no cheiro, nas essências. Não esquecendo, claro, da parte funcional, que vem antes de qualquer preocupação estética”, coloca.

Para customizar paredes: papéis, tecidos e adesivos

Restritos nas áreas molhadas da casa – banheiros e cozinha –, papéis de parede, adesivos não laváveis e revestimentos com tecidos estão liberados nos lavabos. Boa notícia para quem curte a onda do faça você mesmo. A única cautela recomendada por profissionais é evitar instalá-los próximo das pias, poupando os materiais do contato excessivo com a água.

Ao lado de uma boa iluminação (aposte nas fitas de LED!) e de uma bancada caprichada para acomodar bandeja com difusores e sabonetes, os revestimentos não só ajudam a decorar, como conferem personalidade ao espaço social da casa. “Aposte em revestimentos que acolham. Até mesmo a marcenaria é bem-vinda, desde que evitada próxima do lavatório, que pode respingar água durante o uso comprometendo a durabilidade do material”, explica Fernando Lima.



Localização

Por se tratarem de áreas sociais, usadas geralmente por visitas, os lavabos devem ficar prioritariamente distantes dos quartos e o mais próximo possível das áreas destinadas a reuniões, encontros e comemorações.

Inspire-se:

ESTRATÉGIA - Torneira de bica alta, no projeto de Maycon Altera, ajuda a otimizar o pouco espaço disponível, realidade em muitos apartamentos mais novos

OTIMIZAÇÃO - Bancada com bojo esculpido em pedra é sofisticada e uma ótima estratégia para quem tem a casa pequena, já que aproveita a extensão do móvel

CUSTO-BENEFÍCIO - Quer gastar pouco? Aposte na customização com peças que já tem em casa. No projeto acima, a cuba foi instalada sobre uma espécie de rack