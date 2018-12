Um novo curinga promete reinar na decoração de 2019. Eleita pela Pantone como a cor do Ano Novo, o Living Coral, vibrante e suave ao mesmo tempo, já virou aposta para incrementar quaisquer tipos de cenários – dos mais clássicos aos contemporâneos. Usado em detalhes, como em almofadas e cristais, ou aplicados em paredes inteiras, confere delicadeza e elegância sem pesar nem dominar o ambiente.

Uma das arquitetas mais conceituadas de Belo Horizonte, Estela Netto diz que a cor é uma clara referência ao feminino, à vibração e à alegria, motivo pelo qual pode ser usada, sem medo, em qualquer parte de um projeto. “Não é clássica nem moderna, tampouco romântica ou contemporânea. É uma cor natural, que vem de elementos da natureza e, por isso, se encaixa em qualquer estilo”, afirma, defendendo o uso por qualquer pessoa e em qualquer espaço.

Segundo a Pantone – empresa que elege, anualmente, a cor que será aposta nos 12 meses subsequentes –, o Living Coral irradia familiaridade e alegria e permite tornar reconfortantes as experiências em que se fizer presente. “É uma lente que equilibra as realidades naturais e digitais da experiência humana”, define a diretora-executiva da companhia, Leatrice Eiseman.

Composições

Quem gostou da ideia e planeja iniciar o Ano Novo com a casa de cara nova pode apostar na combinação do coral com bases neutras em cinza ou bege ou ainda em composições com marinho ou grafite.

"É uma cor muito versátil. Achei a escolha incrível”, reforça Estela Netto. A profissional sugere incluir o tom em quadros, almofadas, adornos, poltrona e até em estampas. “Geométricas ou florais ficam muito bonitas”.

Mesclar o coral da vez com tons mais neutros presentes na decoração é o truque ensinado pela designer de interiores Fabiana Visacro para não tornar a aposta de 2019 o centro das atenções e, com o passar do tempo, uma escolhacansativa.

“Se a base neutra for branca, por exemplo, o contraste pode ficar muito gritante e, na tentativa de atenuar a cor, ela pode acabar se destacando ainda mais. É interessante apostar em neutros que não sejam o branco puro”, orienta.

As sugestões da designer são cores como algodão egípcio e diamante lapidado, ambos da Suvinil, que têm nuances mais acinzentadas do que brancas. “A cor pode estar na parede e espalhada também na estampa de uma almofada ou num vaso de murano, para que não fique isolada, presente num ponto único”, explica a profissional.

Escolhida

Com pegada parecida à da Pantone, a Coral também elegeu uma cor como aposta da decoração em 2019. Creme Brulée é um tom quente de caramelo que pode ser relaxante e revitalizante ou mesmo estimulante e revigorante, dependendo da luz e das tonalidades ao redor.

Versátil, a cor escolhida pela Colour Futures – estudo de tendências de cores da Coral – vai bem com tons escuros, como preto e azul marinho; mais suaves, como rosa e verde pálidos; e até com laranjas e vermelhos vibrantes.

Gerente de Cores e de Comunicação de Marca da AkzoNobel, grupo holandês do qual faz parte a Coral, Fernanda Figueiredo diz que a cor eleita por eles reflete o senso de despertar. “As pessoas ao redor do mundo têm um novo sentimento de energia, otimismo e propósito. Em 2018, fecharam as portas para organizar as ideias. Agora, querem melhorar as coisas, ser a mudança”, enfatiza.

Conheça as cores que foram eleitas nos anos anteriores:

2016 - Pela primeira vez, a Pantone elegeu duas cores do ano. Rosa Quartz e Serenity, espécies de rosa e azul claros, anunciavam tranquilidade, segurança e acolhimento. Em projetos arquitetônicos e de design, foi muito utilizada para dar leveza a ambientes de estar, como nas imagens acima

2017 - Greenery, como foi batizado o verde fresco e moderno, lembra a exuberância da vida ao ar livre e traz à tona auto-confiança e desejo de renovação. Na decoração, foi usada em grandes áreas ou detalhes

2018 - Criativa e imaginativa, Ultra Violet, um roxo super vibrante, simbolizou a experimentação e o não conformismo. No projeto acima, foi usada como ponto focal conferindo personalidade ao living