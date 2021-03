A crença no poder energético das ervas e no purificador do sal grosso é ampla no Brasil. Por isso, banhos de limpeza utilizando esses insumos são entendidos por muitos como necessários para tempos nos quais se sente uma carga pesada "no ar" e, também, como momentos de autocuidado.

No livro "Diário de uma Benzedeira", a terapeuta holística e bióloga Jacqueline Naylah compartilha algumas receitas e dicas para esse tipo de prática. Veja:

Banho de ervas

Pode ser feito com ervas frescas, amassadas com as mãos, e misturadas em água pura. No caso de ervas secas, realizar uma infusão em água morna. Faça e tome o banho mentalizando coisas boas.

Alecrim: para atrair alegria e prosperidade

Arruda: acabar com a negatividade

Alfazema: traz equilíbrio, paz e harmonia

Camomila: tranquiliza, promove sensação de bem-estar

Louro: atrai prosperidade e riqueza

Banho de sal grosso

Simples de preparar, é indicado para limpar o corpo de cargas negativas. Dissolver sete colheres de sopa de sal grosso em uma vasilha com um litro de água morna. Ao término do banho de higiene pessoal, despeje aos poucos (do pescoço para baixo) essa preparação, sempre mentalizando ou verbalizando o desejo de livrar-se de negatividades.

Banho doce

É recomendado que seja tomado no dia seguinte ao banho de limpeza. Podem ser usadas pétalas de rosas, canela, além de cravo e mel. No banho doce, que tem potencial para atrair e estimular momentos positivos, você vai agradecer pelas bênçãos a caminho.