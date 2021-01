Uma bela barba vai muito além da estética dos pelos faciais. É crucial que o homem que opta por este visual invista em produtos e dedique tempo diário para o cuidado com a pele que fica sob a barba. A falta de zelo pode ocasionar problemas como secura e coceira, trazendo incômodos desnecessários.

“Uma das principais queixas entre os adeptos da barba é a pele seca que fica sob os pelos faciais. Muitas pessoas se esquecem que, assim como cuidamos dos cabelos e do couro cabeludo, temos também que cuidar dos pelos faciais e da pele debaixo deles. Com simples cuidados, é possível acabar com os incômodos dessa pele seca”, afirma Ana Kascher, CEO da B.URB, eleita uma das três melhores marcas de cosméticos masculinos do Brasil.

Confira algumas dicas para cuidar da pele e, consequentemente, da barba!