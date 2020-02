Já há um bom tempo Belo Horizonte se tornou cidade do Carnaval, onde milhões de pessoas se esbaldam na folia. No entanto, mesmo com o “título”, muita gente ainda deixa para a última hora o look para arrasar nos bloquinhos ou blocões da capital.

Pensando naquelas que querem curtir a festa com muito estilo, mas não prepararam nada, o Hoje em Dia traz três sugestões de maquiagens fáceis e rápidas. Quem nos ajudou na missão foi a produtora de conteúdo e estilista Maria Elisa Santiago (@tens_razao), de 24 anos. “É se jogar e experimentar!”, ela já adianta o próprio lema à nossa leitora.

“Não precisa de técnica nenhuma, ao contrário dessas maquiagens que a gente está acostumada a ver nos salões de beleza. A make de Carnaval é mais livre e sem regras. Eu uso os dedos e pincéis que não condizem com as funções para as quais foram desenhados”, explica.

Basta ter uma paleta de sombras coloridas, água e um pincel chanfrado para executar esta make

Antes de começar qualquer produção, Maria Elisa afirma que três itens são necessários. “O primeiro é um copo com água, para sempre molhar o pincel e deixar a sombra mais pigmentada. A água pode ser substituída por soro fisiológico ou fixador de maquiagem líquido. O segundo produto é o lencinho demaquilante, porque é importante limpar o pincel entre uma cor e outra. Cola para glitter é o último, que pode ser substituída por cola para cílios ou vaselina sólida”.

Para quem precisa disfarçar as olheiras lá pela terça-feira de Carnaval, colar brilhos abaixo dos olhos é uma opção

A produtora de conteúdo mineira criou três looks simples e fáceis de fazer, que levam pouco mais de 5 minutos para ficarem prontos. E o passo a passo está disponível no vídeo acima. Com ou sem glitter, são produções com as quais você, certamente, irá arrasar!