A quarentena tem sido, pra muita gente, tempo de colocar a casa em ordem, ajeitar a bagunça no armário, fazer pequenos reparos em objetos que estavam encostados e até organizar a geladeira! Mas muitos se pegam na dúvida sobre como organizar as prateleiras ou mesmo limpar o eletrodoméstico sem risco de colocar tudo a perder.

Confira dicas práticas para higienizar e manter cada alimento o mais bem preservado possível:

1. Comece desligando o aparelho da tomada e tirando tudo de dentro dele. Para limpar, remova as prateleiras e use uma esponja macia com detergente e água

2. Armazene cada tipo de alimento no lugar correto, isso ajudará a conservá-los melhor. Alimentos que estragam com facilidade devem ficar o mais próximo possível do congelador.

3. Gavetas: legumes e verduras em embalagens plásticas e afastados do congelador, para evitar que o frio queime as folhas.

4. Prateleira inferior: frutas - as mais macias podem ficar em bandejas e as mais duras, em sacos plásticos.

5. Prateleira intermediária inferior: alimentos que vão ser consumidos rapidamente, como tortas e bolos. Embalagens quadradas ajudam a otimizar o espaço.

6. Prateleira intermediária superior: é onde devem ficar os ovos, para que não trepidem com o abre e fecha da porta nem sofram variações de temperatura. Sobras de alimentos devidamente acondicionadas também devem ser colocadas aqui.

7. Prateleira superior: manteiga, requeijão e frios em geral, como presunto e queijo, sempre em recipientes bem fechados.

8. Porta: molhos, refrigerantes em lata, caixas de suco ou leite abertas e garrafas de água.