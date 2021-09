Jogar no celular já corresponde a um dos principais passatempos dos brasileiros. Segundo a Pesquisa Game Brasil 2021, 41,6% dos entrevistados jogam games nos smartphones. Percentual que estimula a indústria a apostar em aparelhos com foco nesses conteúdos, como é o caso do Asus ROG Phone 5, que desembarca no Brasil com versões partindo de R$ 5.399.

Não é de hoje que a gigante das placas-mãe atua no segmento de telefones de alta performance. Mas agora ele espera maior protagonismo do ROG Phone 5, que chega com muito poder de processamento, principalmente para quem encara o game mobile como profissão e não apenas passatempo.

Com três versões, a cereja do bolo é o ROG Phone 5s Pro, que só chega em novembro por R$ 11,6 mil. Ele é equipado com processador Snapdragon 888 de 2,995 GHz e oito núcleos e unidade de vídeo Qualcomm Adreno 660, armazenamento de 521GB e assustadores 18GB de RAM. Volume que supera o todo-poderoso Samsung Galaxy S21 Ultra.

Bruto

O sistema operacional é o Android 11, mas otimizado pela fabricante. A tela AMOLED de 6,8 polegadas conta com tecnologia Gorilla Glass Victus, que garante proteção para trincas e riscos e ainda oferece sensibilidade para toque com uso de luvas. Aqui no Brasil pode não fazer muito sentido, mas imagine jogar “Free Fire” ou qualquer outro game, num ponto de ônibus da Noruega em pleno inverno?

Para dar conta de todo esse poder de fogo, o aparelho conta com baterias de 6000 mAh. Ele ainda pode ser equipado com um cooler para ajudar a resfriar o telefone. Trata-se de um acessório que é afixado na parte de trás do telefone. A ventoinha ajuda a dissipar o calor gerado pela CPU. Afinal, o ROG Phone tem hardware com performance de PC gamer, mas num corpo diminuto.

Com isso, o aparelho que conta com conexão 5G, entrega o máximo de desempenho para quem precisa de um telefone robusto para competir profissionalmente. Pode se um investimento caro, mas no milionário mundo dos torneios de videogames é uma ninharia.

Para se ter uma ideia, só o Mundial de Free Fire pagou US$ 2 milhões em prêmios. Ou seja, quase R$ 10,6 milhões. Para quem leva eSport à sério é mais que necessário ter um bom aparelho nas mãos.

Câmeras

Claro que não poderíamos deixar de mencionar as lentes do ROG Phone 5. As três versões do aparelho contam com câmera frontal de 24MP e três lentes traseiras de 64MP (fornecida pela Sony), uma grande angular de 13MP e macro de 5MP. Ou seja, dá para jogar, fazer selfie, tirar foto de formiga e da paisagem.

PREÇOS E VERSÕES

ROG Phone 5 (8GB/128GB) - R$ 5.399

ROG Phone 5s (8GB/128GB) - R$ 6.119

ROG Phone 5s (12GB/256GB) -R$6.749,10.

ROG Phone 5s Pro (18GB/512GB) - R$ 11.699