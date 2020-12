Morreu neste domingo (20), aos 87 anos, a atriz Nicette Bruno. Internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde 29 de novembro, a atriz não resistiu às complicações da Covid-19.

A atriz com a filha Beth Goulart

Segundo boletim da unidade de saúde, divulgado por volta das 13h20, Nicette Bruno estava bastante debilitada e respirava com auxílio de aparelhos. "A Casa de Saúde São José informa que a atriz Nicette Bruno, que estava internada no hospital desde 26 de novembro de 2020, faleceu hoje, às 11h40, devido à complicações decorrentes da Covid-19. O hospital se solidariza com a família neste momento".

Nicette Bruno era uma das atrizes com maior tempo de atuação no Brasil. Seu primeiro trabalho foi com apenas 4 anos de idade. Durante toda a vida, a atriz dividiu o teatro com a televisão.

Seu último trabalho exibido na TV foi a adaptação de "Éramos Seis", em que fez papel da madre Joana. Em 1977, Nicette interpretou a protagonista Lola, que na refilmagem foi estrelada por Glória Pires.

Ela foi casada com o ator Paulo Goulart (morto em 2014), com quem contracenou em inúmeros trabalhos. Nicette Bruno deixa três filhos, entre eles a atriz Beth Goulart.

