Belo Horizonte foi eleita pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia. O título, designado pela entidade mundial, foi divulgado nesta quarta-feira (30). A capital mineira figura, agora, entre as 246 localidades em todo o planeta que possuem o status de Cidade Criativa, seja nas artes, cinema, design ou na própria gastronomia. Dentre as 66 divulgadas agora, BH é uma das duas brasileiras e a única do país destacada neste setor.

O pão de queijo é um dos alimentos mais marcantes da culinária de Minas Gerais

"Em todo o mundo, essas cidades, cada uma a seu modo, fazem da cultura o pilar, e não um acessório, de sua estratégia. Isso favorece a inovação política e social e é particularmente importante para as gerações jovens", declarou Audrey Azoulay, diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

As cidades-membros dessa rede criada pela entidade foram escolhidas pelas ideias e práticas inovadoras, colaborando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). "Por meio de seu compromisso, as cidades estão defendendo ações de desenvolvimento sustentável que beneficiam diretamente as comunidades no nível urbano", informou a Unesco no comunicado divulgado junto com a lista.

Veja a lista com as 66 cidades eleitas nesta quarta:

