Os amantes de moda e players do setor estarão reunidos, entre os dias 20 de 23 de novembro, no Mood - Festival da Moda de Belo Horizonte. O evento, em sua primeira edição, reúne cerca de 80 atividades culturais, como palestras, oficinas, desfiles e bazares.

O projeto, promovido pela prefeitura da capital, Belotur e pelo Museu da Moda (Mumo), foi criado para fomentar o desenvolvimento econômico do segmento, que envolve vasta cadeia produtiva na cidade e em Minas Gerais.

"O comércio varejista, a confecção de peças de vestuário ou o comércio varejista de calçados são atividades econômicas que movimentam significativamente a cidade, onde a massa salarial movimentada chega a R$ 48,8 milhões por mês", observa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Beato.

A extensa programação estará espalhada por BH, sendo parte dos eventos no Mumo e na Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL/MG, parceira na realização do Festival.

"Anseio que a capital da moda se aproprie dessa semana de programação intensa com ações por toda a cidade", diz Carol Ladeira, gestora do Museu da Moda.

Detalhes

Entre as palestras de destaque, está a de Stefano Carta, diretor acadêmico do IED – Istituto Europeo di Design – Brasil, que falará sobre criatividade e tecnologia no design, bio-design e tendências futuras. Ele abordará "A evolução da identidade do design italiano".

A programação do festival contará com o painel "Identidade da Moda Mineira", no dia 20 de novembro, no Mumo, com mediação da reconhecida estilista Mary Arantes, responsável por mais de 30 anos pela marca de acessórios Mary Design.

Confira a programação do Mood (*) (**):

Quarta, 20

10h30 - 12h

Conexão Moda & Arte

BHOOM FASHION ART

Apresentação das camisetas customizadas por 30 artistas da cidade

Museu da Moda - MUMO (R. da Bahia, nº 1.149 - Centro)

14h

Palestra: Estratégias de Venda para Negócios de Moda

Sala do Empreendedor - BH Resolve (R. dos Caetés, nº 342 - Centro)

14h30 - 17h

Painel: Identidade da Moda Mineira

Mediação: Mary Arantes

Talkers: Makota Kisandembu, Wagner Penna, Titita Motta

Auditório do MUMO

Quinta, 21

9h30 – 12h

Painel: Os desafios da inovação para as empresas de Moda

Mediador: Carlos Teixeira (Radar do Futuro)

Talkers 1: Daniela Aragão [IED], Felipe Siqueira [Oficina Reserva], Tomas Lerbach [Universal Robots]

Talkers 2: Vander Martins [Skazi], Luiz Claudio Silva [Apto 03], Celso Afonso [Celso Afonso Bolsas], Lucas Magalhães [Lucas Magalhães]

Espaço de eventos CDL-BH (Av. João Pinheiro, nº 495 - Centro)

14h - 18h

Rodada de Negócios

Hub Conecta Governo de Minas

Espaço de eventos CDL-BH

19h - 21h

Demo Day – Moda do Futuro - Design Lab da Uni-BH

Espaço de eventos CDL-BH

19h - 20h

Palestra: Inácio Ribeiro

Auditório MUMO

Sexta, 22

9h30 -10h

Painel: A Moda como Produto Turístico

Frente da Moda Mineira

Auditório MUMO

10h -11h

Apresentação: Indicadores do Setor

Pitch 5 min

Talkers: PBH [José Bonifácio - dados gerais], CDL [a confirmar], SEBRAE [Kenia Cardoso - MPE], ACMinas [Marta Meirelles - mulheres empreendedoras], NÚCLEO EDUCACIONAL [Jorge Peixoto - escolas]

Auditório MUMO

11h -12h

Apresentação: Circuitos e Eventos de Moda

Pitch 5 min

Talkers: Museu da Moda [Carolina Ladeira], Minas Trend [Rogério Lima], Prado [Amém], Barro Preto [Ascobap], Savassi [Nelson Galizzi], Brechós [Getulio Amaral].

Auditório MUMO

14h30 -18h

Fashion Tour

Visita guiada pelos pontos de moda na cidade

Saída: Ponto de Cultura CDL, Barro Preto, Prado, Savassi, Lourdes, Chegada Grande Hotel Ronaldo Fraga (bairro funcionários)

19h - 21h

FILME FASHION Sessão Comentada de Cinema

Auditório MUMO

Sábado, 23

11h - 13h

Intervenções de Moda, arte e inclusão

Desfile Escolas de Moda - Moda Surpreendente

Desfile BHOOM Fashion Art

Performance Favelinha Fashion Week

Local: Mercado Central de Belo Horizonte

* Programação sujeita a alterações.

** Não estão incluídos, ainda, os eventos cadastrados via chamamento público. Clique aqui para ver