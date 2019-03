Profissionais de beleza de todo o país estarão reunidos em Belo Horizonte, neste fim de semana, para participar da segunda edição do “Estética e Micro - Feira e Congresso”. O maior evento nacional de estética, micropigmentação e cílios será realizado no Expominas, no domingo (17) e segunda-feira (18).

Além de congressos, simpósios, workshops e diversos cursos para atualização e qualificação profissional, os participantes também vão contar com o Campeonato Internacional de Extensão de Cílios e Micropigmentação. Será a primeira vez que um torneio deste tipo será disputado no Brasil. As inscrições para os campeonatos, contudo, já estão encerradas.

Para participar da feira, os interessados devem acessar este site e adquirir os ingressos, que tem custo de R$ 30 para um dia de evento, e R$ 50 para os dois dias. Os organizadores esperaram receber profissionais de todos os cantos do país, além de alguns vindos do exterior. A expectativa é movimentar mais de R$ 10 milhões e receber nove mil pessoas nos dois dias.

Novidade

A mostra vai apresentar lançamentos de produtos e tendências com cerca de 50 empresas, representando mais de 200 marcas. O mercado de estética tem crescido em todo o Brasil e, somente o setor de micropigmentação, acumulou alta de 250% nos últimos dois anos.

“A feira abre a possibilidade de adquirir máquinas, apresentar serviços e produtos, promover negócios, conhecimento e estimular o empreendedorismo para o setor de estética, micropigmentação e cílios”, afirma Alexandre Araújo, diretor da Fire Eventos, que está organizando a mostra.



Serviço

“Estética e Micro - Feira e Congresso”

Data: 17 e 18 de março

Horário: Congresso, das 9h às 18h; Feira, das 11h às 19h

Local: Expominas (Av. Amazonas, 6200 – Gameleira)

Inscrições: www.esteticaemicro.com.br